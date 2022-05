Cortocircuito VS Alzahimer Show. Format Tv e differenze. La parola a Gianluca Chiadroni.

Gianluca Chiadroni sin dalla giovane età manifesta una propensione alle arti sceniche e comincia un percorso di studi che parte dalla recitazione e si dilunga per varie attività artistiche. Si dedica per molto tempo allo studio delle danze afrocubane, lavorando attivamente come ballerino e coreografo e avendo il piacere di girare il mondo (Europa, Scandinavia, Cuba, Cina).

Gianluca è ad oggi produttore, direttore artistico ed attore della Synart Production, una casa di produzione che si occupa di cortometraggi, festival, spot pubblicitari, teatro, videoclip musicali e soprattutto di format TV. Oggi parliamo di Cortocircuito e delle differenze con Alzahimer Show: anticipazioni, canali tv e prossimi passi che cominciamo a spoilerarvi in questa “Sede”.

Ci racconti le prime puntate? Quante sono state e quando sono state girate? Abbiamo girato già più di 20 puntate di Cortocircuito che sono andate in onda mentre altre 20 sono fase di registrazione e andranno in onda a breve; invece per quel che riguarda Alzheimer show, fino ad ora abbiamo girato 3 delle 8 puntate previste. E’ stato un lavoro tanto soddisfacente quanto impegnativo, dal momento che – a differenza di Cortocircuito – Alzahimer ha molte sottotrame e valutazioni etiche da analizzare di continuo.

I nostri lettori sono curiosi di sapere: in onda dove e quando? Cortocircuito già è in onda dal lunedì al venerdi alle ore 23.55 su SUPERNOVA canale 14 del digitale terrestre nel Lazio, mentre Alzahimer Show partirà da maggio in prima serata sempre prima su Supernova e poi in visione nazionale sul canale 221 e 222 del digitale terrestre. E sempre in estate manderemo le stesse puntate in replica su Twitch per i nostri amici social. A quale dei due format televisivi ti senti più legato? E’ sempre difficile scegliere, è come chiedere ad un padre con più di un figlio chi è il prediletto, ma posso dirvi che il progetto più vario è Alzahimer Show: là si va dal Talk, al varietà, al reality, passando da momenti di ilarità ad altri di profonda analisi interiore.