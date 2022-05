Amici | La showgirl lancia la sfida, vuole un posto in giuria: “Ne ho le competenze!”

Trema ogni certezza per i tre giudici di Amici. La showgirl si è proposta e la frecciatina è pesante: ecco chi potrebbe arrivare l’anno prossimo

La ventunesima edizione di Amici di Maria de Filippi sta volgendo al termine. Tra sfide, frecciatine, amicizie ed amori anche quest’anno i ragazzi di Canale5 hanno conquistato tutti. Il talento non è mancato, così come le emozioni positive e negative, che fanno crescere ed affezionare. A contendersi la vittoria, ad oggi, sono Michele, Serena e Dario per il ballo e Alex, Luigi, Sissi e Albe per il canto.

Nelle ultime ore, però, una nota showgirl della televisione ha lanciato la propria proposta. Vorrebbe un posto nella giuria di Amici: chi potrebbe saltare, l’anno prossimo? Ecco di chi si tratta.

Amici, la showgirl vuole esserci: l’anno prossimo?

Doveva essere una delle naufraghe dell’edizione di quest’anno de L’Isola dei Famosi, eppure qualcosa è andato storto e Matilde Brandi si trova in Italia. Nonostante fosse nell’elenco dei concorrenti definitivi, sembra che qualche vicenda familiare l’abbia costretta a rimanere a Roma e a rinunciare a una delle esperienze più estreme della televisione italiana. Durante un’intervista, la showgirl ha dichiarato: “Adoro l’Isola e il contatto con la natura, poi non ho paura per il non mangiare…“, mostrando il suo dispiacere.

La showgirl e attrice italiana, nonché ballerina, è un grande volto della televisione italiana. Negli anni ha partecipato in tantissimi programmi di successo sia Rai che Mediaset, affiancando volti del calibro di Maurizio Costanzo e Adriano Celentano. Nel suo futuro, però, Matilde Brandi vede nuove sfide e nuove opportunità. Uno show in cui le piacerebbe essere, ha rivelato, è quello di Amici di Maria de Filippi. Matilde Brandi, diplomata al balletto di Roma nel 1990, l’ha ammesso: “Mi piacerebbe fare il giudice perché ne ho le competenze” ha detto, senza mezzi termini. “Io do ragione ad Alessandra Celentano che la danza non è per tutti, ma non per il fisico per la passione vera che devi mettere in campo e la hanno pochi“.

Chissà se Maria de Filippi coglierà questa proposta. Per far sedere Matilde Brandi a una delle sedie rosse, si dovrebbe alzare qualcuno dei giudici di quest’anno. Tra Stefano de Martino, Stash ed Emanuele Filiberto quello che si occupa di danza è il primo e, se la Brandi arrivasse in giuria, è probabile che a saltare sarebbe lui. Ma Maria de Filippi è disposta a rinunciare al suo pupillo? Non ci resta che aspettare l’anno prossimo e vedere che succede.

