“Per lui è finita!”: guai grossi per Alberto Matano, notizia choc che lo fa impallidire

Brutta notizie per Alberto Matano e per gli ascolti di La Vita in Diretta: adesso sono guai perché dovrà vedersela con una rivale formidabile.

Risveglio amarissimo per Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, storico programma del pomeriggio che va in onda su Rai 1. Ieri Matano ha dovuto incassare un sconfitta imprevedibile che lo obbliga a inventarsi qualcosa di nuovo per reggere l’urto della concorrenza.

Nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, si affrontano due pezzi da novanta della televisione italiana, da un parte Matano per la Rai, e dall’altra Barbara D’Urso per Mediaset. Questi ultimi mesi per la conduttrice napoletana sono stati durissimi. Dopo aver subito un ridimensionamento evidente, la D’Urso ha incassato ascolti negativi con Pomeriggio 5 e con la nuova edizione de La pupa e Il Secchione.

Addirittura nelle scorse ore sono apparse voci che davano il suo rapporto con Mediaset ai ai titoli di coda. Voci che sono state smentite in maniera netta, e come per incanto stamattina è arrivata una notizia che la farà sicuramente felice e rafforzerà notevolmente la la sua posizione, mettendo nei guai Matano.

Guai in arrivo per Alberto Matano, notizia choc: la rivale è risorta

Con Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha passato mesi interi alle spalle di Alberto Matano e del La Vita in Diretta. Una situazione dura da mandare giù per una come lei, abituata a primeggiare in termini di ascolti. Ma la conduttrice napoletana non si è arresa e ha continuato a fare il suo lavoro e ieri ha ottenuto i primi frutti della sua perseveranza.

Venerdì 29 aprile Pomeriggio 5 ha finalmente sorpassato la Vita in Diretta con 1.719.000 spettatori e il 17.4% di share. La trasmissione di Rai 1 invece ha registrato 1.701.000 telespettatori con il 17.1% di share (presentazione 1.426.000 – 16.07%). La differenza non è molta in termini numerici ma il risultato è notevole sul piano simbolico. Barbara D’Urso ottiene questo risultato dopo un’estate difficile, dopo la perdita di Domenica Live e di Live-Non è la d’Urso, e cui si è aggiunta la difficoltà di rilanciare La Pupa e il Secchione.

All’inizio Mediaset le aveva chiesto di eliminare da Pomeriggio 5 il trash che l’ha resa regina degli ascolti, per dedicarsi all’informazione di serie A. Ma evidentemente i vertici del Biscione, numeri alla mano, si sono resi conto che non era la strada giusta. Quindi sono tornati sui loro passi, consentendo alla D’Urso di fare quello che le riesce meglio.

Così nel salotto di Pomeriggio 5 si è tornati a parlare di televisione e gossip, alleggerendo il programma rispetto a La vita in Diretta, che rimane sempre un po’ impegnata. Cambio di strategia che il pubblico sembra aver apprezzato e che inguaia Matano. “La D’Urso è come un araba fenice, risorgerà sempre dalle sue ceneri… Basterà allungare Pomeriggio 5 e per Matano è finita”, fa un notare un utente in rete, assecondato da altri commenti dello stesso tenore. Ora Matano è avvisato: la D’Urso è tornata e sarà battaglia.

