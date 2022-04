Oroscopo Paolo Fox di domenica 1 maggio: ecco come andrà la giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – le giornate trascorrono lente senza i sentimenti, datevi da fare per riaccendere la vostra fiamma. Lavoro a gonfie vele, ma non strafate come al solito.

Toro (21 aprile-20 maggio) – niente paura se ci sono dei fraintendimenti con il partner, recupererete nel fine settimana. Attenti a qualche collega sul lavoro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – le emozioni forti vi piacciono ma sono in grado anche di spossarvi. Ripercussioni anche sul lavoro.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – la vita per voi è un calderone di sentimenti confusi, cercate di fare un po’ di chiarezza. Lavoro, lavoro e sempre lavoro: ogni tanto riposate anche.

Leone (23 luglio-22 agosto) – la passione travolgente tarda ad arrivare, bisognerà attendere il transito della Luna e di Venere per fine mese. I vostri colleghi vi adorano, siete il loro mentore.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – siete dubbiosi e circospetti, e non è necessariamente un difetto. Siete un grande forma anche sul lavoro, ma il fine settimana potrebbe rivelare qualche sorpresa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – non abboccate all’amo di tutti e sappiate tarare i vostri istinti. Sul lavoro siete in forte stress, cercate di non perdere le staffe.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – passione, irruenza, tutte cose che vi appartengono, e al vostro partner piacciono senza dubbio. Lavorate e anche troppo, ogni tanto fate riposare il cervello.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – siate sinceri con voi stessi: in questo momento cercate solamente un’avventura. Il lavoro vi corrode, ma ancora nessuna promozione in vista.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – qual è la differenza tra un amore e una scappatella? Molti di voi fanno ancora fatica a riconoscerla. Il lavoro non vi preoccupa, ma siete molto ambiziosi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – la rabbia sovrasta l’amore, è ormai una costante nella vostra vita, siate rispettosi della sensibilità del vostro partner. Il lavoro procede bene, novità per la prossima settimana.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – la confusione regna sovrana nel vostro cuore, ma in fondo a voi piace anche così. Il lavoro è faticoso e la routine vi annoia, tenete duro.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

