Oroscopo Barbanera di domenica 1 maggio: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Giornata senza infamia e senza lode. Stranamente vi manca una buona manciata di verve per dare un’impronta dinamica alla vostra quotidianità.

Toro (21/4 – 20/5) – L’opposizione fra Venere e Giove pesa sul vostro cielo amoroso. Siete stracotti, ma vi sembra che dall’altra parte non ci siano segnali di risposta.

Gemelli (21/5 – 21/6) – È un periodo frenetico, pieno di imprevisti e colpi di scena che vanno gestiti con una certa lucidità e anche con grinta, se vorrete volgerli a vostro favore.

Cancro (22/6 – 22/7) – Oggi le faccende domestiche vi riescono a meraviglia e una cenetta con la persona del cuore si rivela un piacere per i sensi e per il cuore.

Leone (23/7 – 23/8) – Alla fine della settimana ci arrivate pregustandovi già il weekend, dal quale però vi separano una pila di scartoffie e di noiose pratiche da evadere.

Vergine (24/8 – 22/9) – Attivatevi concretamente affinché i progetti di coppia e di famiglia vadano a buon fine: ce la potete fare. Buoni introiti, grazie a investimenti azzeccati.

Bilancia (23/9 – 22/10) – È un sabato di relativa monotonia, per voi, fatta eccezione per una bella notizia riguardante un contenzioso su un’eredità, un rimborso, il mutuo della casa.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Un po’ di scombussolamento, a causa della Luna in Toro, tuttavia un pizzico di pacatezza e di disponibilità renderà tutto molto più facile.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Modificare un po’ le abitudini è sufficiente per avere un’immediata sensazione di risveglio energetico e per attingere a risorse insospettate.

Capricorno (22/12 – 20/1) – L’umore è fulgido, e anche la carriera e il conto in banca vanno benissimo. Siete contesi, ammirati, stimati: cosa potete desiderare di più dalla vita?

Acquario (21/1 – 19/2) – Atmosfera davvero stimolante! Con disinvoltura, tenete a bada le possibili ombre e con autorevolezza, aggirate gli eventuali intoppi, i doveri familiari e… i musi lunghi!

Pesci (20/2 – 20/3) – Appuntamenti, inviti e incontri a sorpresa si profilano all’orizzonte, la comunicazione con gli altri fila spedita e un progetto ambizioso finalmente decolla.

