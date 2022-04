Lulù Selassie tradita due volte, altro gesto inaccettabile di Manuel: lui continua a infierire

Manuel Bortuzzo si è reso responsabile di un altro gesto fuori luogo visto il momento assai duro che sta vivendo Lulù Selassiè in seguito alla recente rottura della loro relazione.

Lulù Selassiè sta subendo un trattamento che non merita. Dopo la rottura comunicatole tramite Ansa, che suonava come un tradimento alla fiducia che lei riponeva nel giovane nuotatore, adesso arriva un altro gesto fuori tempo e fuori luogo di Manuel Bortuzzo.

La storia felice tra i due ragazzi, nata nella Casa del GF Vip, si è trasformata nel giro di pochi giorni in un dramma d’amore che continua a regalare colpi di scena uno dietro l’altro. Il comunicato usato da Manuel per troncare la relazione con la principessina etiope ha fatto scalpore, perché da molti questa mossa è stata letta come un’azione esageratamente formale e altrettanto algida.

Ma proprio in queste ore arrivano ulteriori notizie da entrambi i fronti, che raccontano di una reazione drammatica da parte di Lulù e dell’ennesima mossa assai discutibile da parte di Manuel.

Lulù Selassié tradita di nuovo, Manuel infierisce: un gesto fuori luogo

A dare notizie per altro preoccupanti sulle condizioni di Lulù Selassié è l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che su Instagram ha spiegato quello che sta accadendo alla principessina in queste ultime ore. “Se da una parte Manuel e la sua famiglia si sono liberati di una ragazza, dall’altra parte c’è una ragazza che sta malissimo”, ha svelato Rosica.

Secondo l’esperto di gossip, l’ex gieffina starebbe vivendo giorni piuttosto bui. “Lei piange notte e giorno e mangia a malapena”, ha rivelato ancora Rosica, secondo il quale la sofferenza di Lulù sarebbe riconducibile non tanto alla rottura della relazione, quanto piuttosto al fatto che ne sia venuta a conoscenza tramite l’Ansa. Questione sulla quale Rosica è molto critico, lanciando frecciate contro la famiglia Bortuzzo, che a suo avviso non ha avuto nemmeno il coraggio di affrontare Lulù di persona.

Ma per la povera principessa le brutte sorprese non sono ancora finite. Sui social Manuel ha ripreso a seguire, ricambiato, la sua ex fidanzata Federica Pizzi, che a sua volta gli aveva fatto un sorpresa quando lui era ancora nella Casa del Grande Fratello.

Un gesto che i tantissimi fan della principessina etiope non hanno proprio digerito, considerandolo un secondo tradimento nei confronti della ragazza e della sua buonafede. Secondo i fan di Lulù, Manuel poteva tranquillamente risparmiarselo, visto che la ferita è ancora fresca, invece sembra quasi che il ragazzo voglia infierire sulla principessa, mancando di rispetto al suo dolore.

