incidente-imbarazzante-in-casa-rai:-“sacrilegio!”,-le-telecamere-riprendono-la-figuraccia-[video]

Durante una delle trasmissioni Rai più seguite, è successo un incidente senza precedenti. Le telecamere lo mostrano in diretta

Ore difficili in casa Rai. I programmi che quotidianamente vengono mandati in onda sono tantissimi e, com’è normale che sia, è possibile che ogni tanto scappi qualche piccolo errore o svista. La differenza, però, la fa sempre l’entità dello sbaglio e soprattutto l’importanza di chi si va a toccare, nel commetterlo.

Durante la mattinata di venerdì 29 aprile, una trasmissione di Rai 2 ha commesso una svista che ha causato una vera e propria figuraccia. L’ospite ai danni del quale si è consumata la vicenda era in studio: panico tra i conduttori.

I Fatti Vostri, la torta cade in diretta Rai

La mattina della Rai ha due programmi di punta. Su Rai1 alle 9,55 Eleonora Daniele conduce “Storie Italiane”, un format dedicato alla cronaca nazionale come gialli, ingiustizie e sparizioni. Alle 11, su Rai2, Anna Falchi e Salvo Sottile conducono “I Fatti Vostri”, affiancati da Umberto Broccoli, Paolo Fox, Stefano Palatresi, Massimo Morico ed Emanuela Aureli.

La trasmissione di Anna Falchi e Salvo Sottile, che negli anni ha variato diversi conduttori, ha avuto inizio nel 1990, sempre su Rai2. Negli anni ha anche cambiato nome, diventando dal 2003 al 2008 Piazza Grande, per poi tornare con il titolo originale. Il programma viene ideato come se prendesse luogo in una comune piazza italiana, dove personaggi famosi e comuni si siedono a un tavolino per fare una chiacchierata. Il focus principale sono le interviste e le ospitate, che raccontano attimi di vita e storie inedite.

Durante la puntata andata in onda venerdì 29 aprile, ospite speciale è Ernst Knam con la moglie Alessandra. I due hanno preparato in diretta una torta di profiterole, guarnendoli con il cioccolato dando vita a una splendida creazione di pasticceria. Anna Falchi, quindi, l’ha presa e l’ha portata in giro per lo studio per mostrarla ai diversi ospiti, ironizzando di proporla al pubblico per merenda. A un certo punto, però, un gesto maldestro fa cadere la torta a terra, causando grande imbarazzo: “Knam… sacrilegio! Mi dispiace!”.

Fortunatamente, il vassoio su cui era poggiata non si è completamente rovesciato e si è potuto rimettere sul proprio sostegno, anche solo per mostrarla. La figuraccia è stata però imbarazzante, soprattutto nei confronti del grande pasticcere, la cui reazione non è stata né mostrata né narrata.

