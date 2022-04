Cacciato malamente dall’Isola dei Famosi, non lo vogliono più vedere: contro di lui anche una sanzione salata

Per il naufrago le cose si mettono davvero male: oltre ad abbandonare l’Isola dei Famosi dovrà pagare una sanzione molto salata

La produzione dell’Isola dei Famosi ha deciso di prendere provvedimenti gravissimi contro uno dei naufraghi, che praticamente è stato messo al bando e in più dovrà pagare una penale.

I provvedimenti riguardano Jeremias Rodriguez, fratello della showgirl Belen Rodriguez. Il ragazzo ha raggiunto l’Honduras per partecipare assieme a suo padre Gustavo Rodriguez al programma Mediaset condotto da Ilary Blasi.

Nel corso della permanenza sull’isola, Jeremias ha più volte denunciato quelli che a suo avviso erano attacchi gratuiti verso la sua persona e la sua famiglia. In lui la rabbia e la frustrazione sono andati via via crescendo, fino alla decisione finale, ovvero quella di abbandonare il programma. Decisione che avrà ripercussioni gravi anche sul suo portafogli.

Isola dei Famosi, sanzione per Jeremias: pagherà un conto salato

Secondo quanto rivelato dal portale ComingSoon, Jeremias Rodriguez sarà obbligato a pagare una penale di 50.000 euro per aver abbandonato L’Isola dei Famosi di sua spontanea volontà, senza essere stato eliminato al televoto.

Sanzione che evidentemente dev’essere prevista espressamente dal regolamento del programma. Ma alla penale si aggiunge un altro provvedimento: Jeremias non potrà fare il suo ingresso negli studi di Canale 5 per partecipare al serale, come avviene invece per gli altri concorrenti eliminati nel corso della gara.

Il ragazzo non potrà quindi esprimere il proprio punto di vista su quanto accaduto e non potrà difendersi di persona dalle accuse ricevute nelle settimane trascorse in Honduras. A difendere la sua posizione ci dovrà pensare papà Gustavo, che invece dopo l’eliminazione potrà essere regolarmente in studio.

Jaremias sapeva a cosa andava incontro con l’abbandono, perché sicuramente ha letto il regolamento del reality prima di sbarcare sull’Isola. Ciò nonostante ha deciso di mettere fine alla sua avventura, infischiandosene delle conseguenze, anche pecuniarie. Evidentemente il suo grado di sopportazione deve aver raggiunti il limite massimo, pur sapendo che gli scontri con gli altri naufraghi e le critiche sono il minimo sindacale da mettere nel conto dell’esperienza sull’Isola.

The post Cacciato malamente dall’Isola dei Famosi, non lo vogliono più vedere: contro di lui anche una sanzione salata appeared first on Ck12 Giornale.