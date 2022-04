ballando-con-le-stelle,-la-collega-di-milly-si-intromette:-vuole-imporle-un-concorrente

Rai1 sta già pensando alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Per Milly Carlucci c’è già un suggerimento: ne ha parlato in diretta

Milly Carlucci non si ferma mai. La conduttrice Rai è un vero e proprio pilastro della rete e i suoi programmi sono sempre una garanzia di successo. Oltre a Ballando con le Stelle, che ormai è il cavallo di battaglia, anche gli altri esperimenti sono apprezzati. Ultimo non per importanza è il Cantante Mascherato, un format particolare e insolito che, però, ha conquistato il pubblico di Rai1.

Nelle ultime giornate, la Rai sembra impegnata a definire i primi dettagli della prossima stagione di Ballando con le Stelle. Se alcuni aspetti sono ancora oscuri, su altri sembrano esserci già delle anticipazioni. Una collega di Milly Carlucci, poi, sembra aver detto in diretta che farà di tutto per permettere al suo ospite di partecipare a Ballando: ecco di chi si tratta.

Ballando con le Stelle: “Cercherò di raccomandarti!”

In casa Rai, nonostante sia prossima la pausa estiva, si sta già programmando la prossima stagione televisiva. Dopo la conferma della presenza del GF VIP in autunno su Canale5, Rai1 ha deciso di proporre come contraltare uno degli show più amati: Ballando con le Stelle. Con buona probabilità, la diciassettesima edizione dello show di Milly Carlucci inizierà sabato 8 ottobre 2021. Prima dell’eliminazione dell’Italia dai mondiali, circolava la voce di un possibile slittamento dello show al 2023. L’esclusione, però, ha definitivamente affondato questa ipotesi, confermando il ritorno dell’instancabile Milly Carlucci.

Negli ultimi giorni, sono molte le voci che sono circolate in merito all’ipotetico cast. Ciò che è si letto, principalmente, è che diverse persone dello spettacolo vorrebbero entrare a far parte. Giancarlo Magalli, per esempio, durante una recentissima intervista ha detto che gli piacerebbe molto fare il giudice, a fianco di Carolyn Smith e gli altri. Un altro volto della TV che sembra voler andare in pista, questa volta a ballare, è della scuderia di Antonella Clerici. A È sempre mezzogiorno, venerdì 29 aprile, la chef transgender Chloe Facchini ha rivelato che andare a Ballando sarebbe il sogno della sua vita.

La conduttrice ha quindi risposto che cercherà di raccomandarla a Milly Carlucci, mettendoci una buona parola. Il siparietto ironico è poi continuato con Antonella Clerici e Chloe Facchini che ironizzavano sulla partecipazione a Ballando con le Stelle di un altro volto della trasmissione, Daniele Persegani. Chissà che la coppia venga effettivamente chiamata da Milly per la prossima edizione: tutto è ancora da decidere.

The post Ballando con le stelle, la collega di Milly si intromette: vuole imporle un concorrente appeared first on Ck12 Giornale.