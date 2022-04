“vi-odio!”:-soleil-sorge-in-lacrime,-le-tirano-uno-scherzo-da-brividi-[video]

Dopo il GF VIP, Soleil Sorge si è riconfermata come una delle influencer più amate di tutte. Ecco cosa le è successo nelle ultime ore

Già prima del Grande Fratello VIP, Soleil Sorge vantava una grande schiera di fan, pronti a difenderla e a sostenerla. Già a Pechino Express, dove partecipò con la mamma, Soleil ha fatto vedere il suo carattere forte e deciso, a volte quasi eccessivamente impulsivo. Nella casa più spiata d’Italia, invece, è riuscita a mostrare anche un lato più romantico e sensibile, soprattutto in seguito alle vicende legate ad Alex Belli.

Nelle ultime ore, per Soleil è arrivato un altro colpo basso che l’ha portata con le lacrime agli occhi. La sua reazione è stata del tutto inaspettata e l’influencer ha voluto mostrarla sui social. Ecco cos’è successo.

Soleil Sorge non si trattiene: le lacrime abbondano

Non si è mai risparmiata, Soleil. Nella casa del GF VIP ha voluto vivere così come è, nella sua naturalezza. Non son mancati quindi i litigi, dovuti a punti di vista diversi e a incomprensioni. Al tempo stesso, però, non son mancati neanche i rapporti veri e le amicizie, come quella con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che coltiva ancora oggi. Non è mancato neanche l’amore, nel GF VIP di Soleil: la vicenda con Alex Belli, seppur da lei descritta come un’amicizia, l’ha segnata molto e l’ha fatta anche soffrire.

Una volta uscita dal reality, Soleil ha raccolto i frutti di ciò che ha coltivato nei sei lunghi mesi. A volerla a fianco a sé, per prima, è stata Barbara d’Urso, che l’ha chiamata come opinionista per La Pupa e il Secchione Show, il programma di Italia1 condotto da lei. Per Soleil, però, si tratta solo dell’inizio: l’influencer è giovanissima e sembra pronta a far carriera nel mondo della televisione, come showgirl, opinionista o conduttrice.

Nelle ultime ore, la Sorge ha affidato ai social un momento di fragilità. Nel video postato si vede chiaramente che la ragazza ha le lacrime agli occhi e singhiozza. A commuoverla, come da lei scritto, sono tutti i commenti e gli apprezzamenti che riceve dai suoi sostenitori:

Non io che piango leggendo tutto il vostro amore ☠️☠️☠️🤣 vi odio perché vi amo così tanto che non so ancora come ringraziarvi. Siete una Family magica 💘 #solearmy pic.twitter.com/IdEJJWKXDT — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) April 28, 2022

Il GF VIP si è riversato come un’onda su di lei e le ha stravolto la quotidianità, donandole una rinnovata popolarità che, probabilmente, deve ancora metabolizzare.

The post “Vi odio!”: Soleil Sorge in lacrime, le tirano uno scherzo da brividi [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.