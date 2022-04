pomeriggio-5,-bagarre-in-diretta:-barbara-d’urso-non-riesce-a-zittirli-[video]

Momenti di impaccio per Barbara D’Urso: gli opinionisti si scatenano a “Pomeriggio 5”, il servizio infiamma lo studio Mediaset.

La regina dei salotti pomeridiani Barbara D’Urso ha intrattenuto ieri, come di consueto, milioni di spettatori nel suo talk-show di costume e approfondimento su Canale 5. Dopo aver esaminato alcuni casi di cronaca, la conduttrice partenopea ha spezzato la scaletta con un blocco più leggero, ma che ha completamente diviso gli ospiti nel suo parterre.

Barbara D’Urso ha infatti proposto ai suoi opinionisti, in studio o in collegamento a “Pomeriggio 5”, le ultime indiscrezioni circa la rottura tra Manuel Bortuzzo o Lulù Selassiè. La news del giorno riguardava i rumors che vedevano protagonista Franco Bortuzzo: il padre dell’atleta, infatti, avrebbe posto un “like” tattico ad un post che inveiva contro la Princess per antonomasia. L’insistenza a marciare sopra la crisi tra i due ha profondamente diviso le opinioni degli ospiti. Essi hanno infatti espresso le loro contrarietà, nonostante i tentativi della conduttrice di arginare la bagarre crescente in studio.

“Ho lo stesso sospetto!”: Rosanna Cancellieri lapidaria a Pomeriggio 5

Nella precedente puntata, in cui si era analizzato il comunicato all’ANSA di Manuel Bortuzzo, Enrica Bonaccorti si era espressa severamente circa la rottura tra i due. Aveva infatti commentato: “Grazie a Dio che la famiglia è intervenuta, devo essere sincera: secondo me Lulù poteva essere innamorata di Manuel, ma non è assolutamente adatta a lui. Voleva volare per conto suo, è viziata ed egoista, e non è quello che serve a Manuel!”.

Queste parole, che avevano seminato l’indignazione tra i fan della Princess, hanno avuto un seguito e, a gettare benzina sul fuoco, è stata la giornalista ed opinionista Rosanna Cancellieri. Dopo la messa in onda del servizio, in cui veniva ripresa la notizia del controverso “like” di papà Bortuzzo, gli ospiti in studio si sono scatenati. L’opinione preponderante è infatti quella che la coppia di Lulù e Manuel si sia originata per motivi di opportunismo nel gioco. Inoltre, la Princess è stata tacciata di essere completamente in balìa dei social, e slegata dal mondo reale. Barbara D’Urso ha contrapposto un fermo diniego, difendendo la genuinità dei loro sentimenti.

Vedendo l’espressione ilare di Rosanna Cancellieri, la conduttrice l’ha interpellata: “Rosanna, ma perché ridi?“. La giornalista le ha risposto con spirito: “Perché ho lo stesso sospetto! È un amore… come dire… a molti pollici!“, e ha mimato uno smarphone. Barbara D’Urso si è dissociata da tale interpretazione: ha infatti avuto modo di conoscere personalmente Lulù durante le registrazioni de “La Pupa e il Secchione”, e propende per credere alla sincerità del rapporto tra i due. Ecco il video:

Lulù Selassiè attacca la famiglia di Manuel Bortuzzo dopo la rottura. Alcuni analisti sospettano della sua sincerità… #Pomeriggio5 pic.twitter.com/q7LjfTIvJS — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 27, 2022

La controversa rottura tra Manuel e Lulù continua a tenere banco, nel mondo del gossip, e le indiscrezioni si moltiplicano di giorno in giorno. Quali saranno le prossime mosse social dei due (ormai) ex fidanzati?

