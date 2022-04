Mattino 5, il racconto è atroce: “Usavano la colla senza chiudere le ferite”, la Panicucci fatica a respirare [VIDEO]

Momenti thriller a Mattino 5: il racconto shock dell’ospite è una doccia fredda per la conduttrice ed il pubblico del programma.

Questa mattina, durante il consueto appuntamento con “Mattino 5“, gossip e costume hanno lasciato spazio ad un racconto davvero disturbante. Federica Panicucci sta trattando da qualche giorno il caso di cronaca che vede coinvolta la madre di famiglia Samantha Migliore. La trentacinquenne modenese è rimbalzata sulle prime pagine di tutti i TG in seguito al suo controverso decesso. A quanto emerge la donna, madre di 5 bimbi, aveva accolto in casa su appuntamento una transgender, a cui aveva richiesto delle iniezioni di silicone a scopo estetico.

Purtroppo, l’amatoriale intervento si è rivelato fatale per la giovane, che ha accusato un malore e si è accasciata in casa tra le braccia del marito, mentre la transgender Pamela si dava ad una fuga precipitosa. Federica Panicucci, dopo aver dedicato spazio all’amara vicenda, ha scelto di approfondire il tema delle iniezioni casalinghe, effettuate perlopiù da personaggi dalla dubbia preparazione medica. Ha infatti accolto in collegamento la transgender Ramona, che si è sottoposta ad una simile procedura estetica, e ha narrato la sua esperienza ai microfoni di “Mattino 5“.

La transgender Ramona ai microfoni di “Mattino 5” gela l’intero studio in diretta

Argomento tanto solleticato, quanto tabù, gli interventi estetici amatoriali rappresentano una piaga spesso sottovalutata nella società attuale. Le donne rincorrono assiduamente canoni di bellezza irraggiungibili e, onde non dilapidare interi patrimoni in costosi interventi professionali, ricorrono sempre più spesso a sedicenti “esperti” in nero. Federica Panicucci ha lasciato la parola a Ramona, che ha condiviso con il pubblico la sua scioccante esperienza.

“Ci siamo riunite in sei in casa, per iniettarci tutte e sei questo silicone, che lei portava in queste taniche da 5 litri“, ha esordito Ramona. “Io me ne son fatta 3 litri e mezzo, che è una dose un po’ esagerata, e che col senno di poi non farei mai più, perché mi ha creato dei grossi problemi: non posso più dormire tranquillamente. Non posso più allargare le gambe, e tantomeno fare attività fisica…“, ha spiegato successivamente.

È poi entrata nel merito dell’intervento stesso: “Lei portava tutto l’occorrente, le siringhe per tirare il silicone dalle taniche, e poi ci anestetizzava la parte da iniettare con la carbocaina, che sarebbe l’anestesia dei dentisti. Poi ci iniettava questo silicone che tamponava con il Vinavil, con la colla da falegname. Cioè, questi dischetti di cotone venivano prima spalmati col Vinavil e poi messi sulla parte dove veniva iniettato il silicone. Poi, quando è finito il tutto, mi hanno fasciato col Domopak, per far sì che il silicone non fuoriuscisse…”.

Il tremendo racconto di Ramona ha completamente sconvolto Federica Panicucci e gli ospiti in studio. La conduttrice ha chiesto in seguito alla transgender se non avesse mai pensato di fermarsi e pensare alle conseguenze. L’intervistata ha ammesso candidamente che, a qual tempo, l’esigenza di avere un corpo perfetto prevaleva su qualsiasi remora. Il blocco di trasmissione fa molto riflettere: fino a che punto si è pronti a spingersi, per inseguire un ideale estetico? “È agghiacciante!“, commenta un utente tra i molti.

