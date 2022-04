“Mano sul pene”. Video in auto, il deputato travolto dallo scandalo a luci rosse: sapete chi è? | Guarda

Scandalo a luci rosse nel Parlamento americano. Madison Cawthorn, esponente repubblicano famoso per le sue posizioni pubbliche definite da molti “bacchettone”, è stato immortalato in un video insieme a un altro ragazzo, Stephen Smith. Quest’ultimo, suo collaboratore e “pianificatore” è seduto accanto a lui in auto, sul sedile del passeggero, e gli tocca l’inguine con la mano. Pochi secondi sufficienti a far scattare una denuncia e la probabile apertura di indagine presso l’Office of Congressional Ethics, che si interessa di comportamenti “non opportuni” dei membri del Congresso.

Il tabloid britannico DailyMail ha pubblicato in esclusiva il video: il 26enne Cawthorne, con accento esageratamente effeminato e quasi parodistico, esclama mentre Smith lo riprende con il telefonino: “Sento la passione e il desiderio e vorrei avere un corpo nudo sotto le mie mani“. “Anche io”, replica il collaboratore che poi allunga la mano e tocca il politico. Cawthorne è già al centro di una durissima campagna mediatica che chiede la sua esclusione dal partito repubblicano, “Fire Madison Cawthorn”. “Molti dei miei colleghi non sarebbero affatto vicini alla politica se fossero cresciuti con un cellulare in mano”, è stato un suo tweet, sibillino, che alludendo a compromettenti dettagli privati dei parlamentari americani sembrava riferirsi proprio a quel video.

Sul conto del rappresentante dell’11esimo distretto della Carolina del Nord, però, ci sarebbe anche a gestione dei fondi: il deputato avrebbe dato migliaia di dollari a Smith, sotto forma di prestiti e regali. I due, sottolinea il Daily Mail, “sono così vicini che il collaboratore ha raggiunto Cawthorn durante la sua luna di miele a Dubai nell’aprile 2021”. Secondo la denuncia contro Cawthorne, tra l’altro, Smith sarebbe residente proprio nella casa del parlamentare a Hendersonville, nella Carolina del Nord. Secondo il portavoce di Cawthorn, Luke Ball, Smith e Cawthorn sarebbero cugini. Il repubblicano, costretto su una sedia a rotelle in seguito a un incidente d’auto nel 2014, ha sposato Cristina Bayardelle, 27 anni, nell’aprile 2021, poche settimane dopo essere stato accusato di molestie sessuali da alcuni ex studenti del Patrick Henry College, college della Virginia settentrionale che aveva frequentato nel 2016 per un semestre.