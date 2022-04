lorella-cuccarini,-l’hanno-beccata:-“ma-quale-genio”,-questa-volta-ha-esagerato

La coach di Amici sta resistendo strenuamente, per difendere i suoi due cantanti. Nelle ultime ore però, Lorella Cuccarini ha ricevuto un colpo bassissimo

Amici21 si sta avviando verso la finale. Ormai mancano pochissime puntate, lo spirito di competizione è sempre più forte, anche perché si sa: tra tutti ne vincerà solo uno. Ogni coach cerca di difendere i propri talenti, per provare a portarli più lontano possibile. Quella che sembra favorita, grazie al talento dei propri cantanti, è Lorella Cuccarini, coach di Sissi e Alex.

Nelle ultime ore, per Lorella, sono però arrivate pesantissime accuse da parte di un collega, nonché ex coach di canto ad Amici. Le parole sono molto dure: ecco cos’è successo.

Lorella Cuccarini: “In Italia abbiamo lei…”

Ad Amici21 le cose si stanno facendo serie. L’ultimo inaspettato eliminato è stato LDA, il talentuoso figlio di Gigi d’Alessio che ha conquistato tutti con la sua voce e la sua educazione. Di puntata in puntata, i ragazzi si sfidano con canzoni ed esibizioni sempre più difficili, perché l’asticella si alza. Ormai siamo agli sgoccioli ed ogni eliminazione è una perdita, a livello di talento: essendo però un gioco, solo uno potrà vincere.

Per difendere i propri ragazzi, i coach son pronti a tutto. Lorella Cuccarini, in particolare durante l’ultima settimana, ha deciso di mettere in evidenza la straordinaria voce di Sissi. Per farlo, ha proposto un guanto di sfida con Luigi sulle note delle canzoni di Whitney Houston. Questa proposta non è piaciuta per niente ai telespettatori, poiché viene considerata incoerente rispetto alla giustizia di cui Lorella si fa sempre portavoce.

Nelle ultime ore, poi, per la coach sono arrivate anche pesantissime critiche da un noto volto di Amici. Si tratta di Luca Jurman, cantante, musicista e arrangiatore italiano che ha fatto il coach nella scuola dal 2007 al 2011. Il cantante si è espresso duramente contro tutti i coach di canto. “Sono degli insegnanti pseudo titolati che definiscono geni allievi che in realtà non lo sono, ma che poi si illudono di esserlo” ha detto.

Non contento, ha poi continuato: “In altre trasmissioni ci sono Tom Jones e Jennifer Hudson“, ha detto. “In Italia abbiamo Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli”. L’accusa è molto pesante e Luca Jurman non ha trattenuto nessun pensiero. Anche su Rudy Zerbi, che durante gli anni di Amici era in ottimi rapporti con Jurman, il cantante ha detto qualcosa. “Secondo me, essere un personaggio televisivo era quello che voleva realmente nella vita”.

