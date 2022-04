l’evento-forbes-under-30-emea-2022-sbarca-a-israele

Durante la tre giorni si potranno vivere numerose esperienze local tra cui: una cerimonia di apertura del campanello alla Borsa di Tel Aviv​​, una fantastica festa di benvenuto al tramonto sulla spiaggia di Tel Aviv. E ancora, una giornata di programmazione incentrata sulle persone e sulle idee più innovative in questa regione e in tutto il mondo, visite guidate della città vecchia di Gerusalemme, un evento notturno che celebra il cibo, la musica e la cultura di Israele. Il summit si chiuderà poi con il takeover dello storico Jerusalem Shuk, il mercato all’aperto della città. Un evento dalla portata globale che riunirà 400 tra i migliori giovani fondatori, leader e mentori del mondo.

Dai un’occhiata ai momenti salienti degli anni precedenti ed esplora l’agenda completa qui. Nelle prossime settimane, saranno presentati tutti i protagonisti degli speech e i temi all’ordine del giorno.

Il primo Forbes Under 30 in Africa

Intanto, lo scorso aprile, in Botswana si è svolto dal 24 al 28 aprile il primo summit di Forbes Under 30 in Africa. L’evento, che ha riunito nella capitale, Gaborone, imprenditori di diverse generazioni provenienti da tutto il mondo, ha dato voce a leader di governo e persone al vertice del mondo aziendale, ma anche figure come artisti locali e chef. Un’occasione unica per sperimentare i suoni, la cucina e le basi della cultura locale, sfruttando le potenzialità del networking.

In Italia premiati i 100 giovani di talento

A marzo, anche Forbes Italia ha pubblicato la sua lista dei 100 talenti Under 30, che ogni anno dal 2018 premia il meglio dei giovani italiani: imprenditori, startupper, manager, artisti, sportivi e scienziati che hanno avuto il coraggio di investire nei loro progetti e farli diventare realtà. Un elenco di 100 nomi divisi in 20 categorie, presentati insieme ai 600 di Forbes Usa. “Le menti giovani, creative e audaci della lista 30 Under 30 di quest’anno sono la prova positiva che il futuro sarà nuovo, emozionante e profondamente diverso. Questi imprenditori stanno combattendo il cancro, sviluppando tecnologie per aiutare gli astronauti a respirare su Marte e creando canzoni di successo che popolano le nostre playlist quotidiane”, ha scritto Forbes.