Isola dei Famosi | “Che falsoni!”: tutto pianificato, si conoscevano prima di imbarcarsi

Guai in vista per due naufraghi de L’Isola dei Famosi: sorgono nuovi piccanti sospetti a poche ore dal prime time.

Come in ogni reality, anche “L’Isola dei Famosi” non è esente da rumors e indiscrezioni, e tale dinamica è sicuramente parte del gioco. L’ultima edizione del reality ha già dovuto superare alcuni accadimenti imprevisti: in primis le due tempeste tropicali che si sono abbattute su Cayo Cochinos. Tali eventi ambientali hanno costretto i naufraghi ad una precipitosa ritirata.

In seguito, Ilary Blasi ha dovuto incassare il ritiro improvviso di Floriana Secondi e Jeremias Rodriguez, passando anche per la repentina squalifica di Silvano de i Cugini di Campagna. Nelle ultime ore, sembra crollare un ulteriore castello: una coppia del reality sembra nascondere un pruriginoso segreto. Vediamo di che si tratta.

Isola de Famosi: coppia per strategia? Estefania e Roger nel mirino dei rumors

Il modello brasiliano Roger Balduino si qualifica come un punto di riferimento a Playa Acopiada: i compagni ne apprezzano il carattere calmo e misurato, e spicca inoltre per prestanza fisica. Le sue attitudini atletiche gli hanno consentito di conquistare svariate volte lo status di leader, attirando inoltre le attenzioni della modella argentina Estefania Bernal.

I due hanno esplicitato da subito reciproca attrazione e, seppur divisi dalle dinamiche iniziali del programma, si sono avvicinati sempre più, fino a consolidarsi come una vera e propria coppia. La loro unione, però, crea diversi sospetti negli spettatori, che non ritengono i loro sentimenti genuini, ma piuttosto frutto di una precisa strategia. Tale ipotesi sembra trovare conferma in un’indiscrezione a opera dell’esperta di gossip Deianira Marzano. L’influencer, infatti, ha pubblicato una storia in cui sostiene che i due “belloni” di Playa Acopiada avessero concordato la storia ben prima dell’approdo a Cayo Cochinos. Non solo: sembra addirittura che i due militino nella stessa agenzia di management.

La storia tra i due sembra creare non poche perplessità: come sappiamo, le coppie sono sempre fonte di interesse nel contesto dei reality, e i due potrebbero avere intessuto un piano per approdare quanto più vicini alla finale. Inoltre, negli scorsi giorni è emerso un rumor su Roger, che fa traballare il suo racconto davanti alle telecamere. Mentre a “L’Isola dei Famosi” lamenta la mancanza del figlio e racconta agli spettatori una triste storia, sono state paparazzate alcuni suoi scatti controversi. Inoltre sta anche per fare il suo ingresso a Playa Acopiada la sua ex fidanzata Beatrix Marino: questo potenziale triangolo amoroso non vi ricorda niente? Ai posteri l’ardua sentenza…

