i-conti-di-twitter-sorridono-a-elon-musk:-aumentano-i-ricavi-e-il-numero-di-utenti

In una delle settimane più importanti della sua storia, culminata con l’annuncio dell’acquisizione per 44 miliardi di dollari da parte di Elon Musk, Twitter ha comunicato i conti del primo trimestre del 2022. In cui la società ha fatto registrare dei risultati complessivamente positivi, grazie a un utile netto di 513 milioni di euro, un utile per azione di 61 centesimi, ed entrate pari 1,20 miliardi di dollari, in rialzo del 16% rispetto a quanto fatto registrare nei primi tre mesi del 2021.

Fatti principali

Oggi, Twitter ha pubblicato i risultati del primo trimestre del 2022. Periodo in cui ha fatto registrare entrate pari a 1,20 miliardi di dollari (in crescita del 16% anno su anno) e un utile netto di a 513 milioni di euro, pari a 61 centestimi per azione. Il margine netto è stato del 43%.

Come reso noto dalla società, l’utile netto include una plusvalenza ante imposte di 970 milioni di dollari dalla vendita di MoPub per 1,05 miliardi di dollari e da imposte sul reddito relative al guadagno di 331 milioni di dollari. Aspetto che spiega il balzo fatto registrare rispetto al primo trimestre del 2021, quando si attestava a 68 milioni di euro, con un utile per azione di 8 centesimi

Il numero di utenti attivi giornalieri monetizzabili (mDAUs) si è attestato a 229 milioni, in rialzo del 15,9% rispetto a un anno prima, e alle attese che erano di 226,9 milioni.

I costi e le spese sono aumentate del 35% a 1,33 miliardi di dollari, con una perdita operativa di 128 milioni e un margine operativo pari a -11%, contro un utile operativo di 52 milioni e un margine operativo del 5% registrato nello stesso trimestre del 2021.

Dopo aver fatto registrare una crescita dell’1% a inizo seduta, adesso, il titolo Twitter sta viaggiando in terreno leggermente negativo (-0,23%)

La pubblicità

Anche se l’aspetto pubblicitario è uno degli asset che Elon Musk intende cambiare, Twitter ha fatto registrare un importante crescita proprio dei ricavi pubblicitari (+23%) rispetto al primo trimestre del 2021, per una somma totale pari a 1,11 miliardi di dollari.

