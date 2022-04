“E’ successo nel pomeriggio”: Alex Belli svela il terribile segreto di Lulù, lei si vendica sui social

L’attore Alex Belli si sbottona circa la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: il suo racconto rivela un’altra verità.

Quando una storia finisce, il sipario si apre spesso su una lista di recriminazioni e di accuse reciproche. Così non è successo, sinora, a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: nonostante l’annuncio della rottura sui social, i due sembrano essere rimasti in buoni rapporti. Dopo essersi conosciuti nella casa del “GF Vip“, Lulù e Manuel non hanno retto al confronto con la vita reale e, complice anche l’avversione per la Princess da parte della famiglia dell’atleta, i due vipponi si sono gradualmente allontanati.

Almeno, questo è quello che dichiara Lulù. Secondo la frizzante gieffina, i motivi della rottura sono da imputare a “persone esterne“, che avrebbero avversato la serenità del suo rapporto, sino a giungere ad un livello di stress insostenibile. Di diverso avviso è l’attore ed ex compagno di avventura Alex Belli che, smessi i panni del conquistadores incallito, fornisce a Barbara D’Urso una diversa interpretazione dei fatti. Belli, ospite a “Pomeriggio 5“, ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno pensare ad uno scenario ben differente. Ecco che cos’ha rivelato in diretta a Canale 5.

Alex Belli non ha dubbi: “Stava discutendo con lui!”

L’attore emiliano è stato accolto nel parterre di Barbara D’Urso e, interrogato in merito alla rottura tra Lulù e Manuel, ha decisamente respinto la tesi del complotto familiare. Ha infatti dichiarato: “Il problema loro è molto più sedimentato. Franco li ha lasciati vivere, perché vivevano nella stessa casa. Le cause di questa rottura? C’erano delle incongruenze tra Lulù e Manuel. Dico incongruenze di vita, cose anche del passato. Quando uno esce, si incontrano gli stili di vita, ed è in quel momento che c’è una vera prova…”.

Sembra perciò che, a contatto con la realtà, la love story sia scoppiata come una bolla di sapone: una volta ritrovate le vecchie abitudini, le vite dei due si sono rivelate inconciliabili. Dopo aver scagionato Franco Bortuzzo, Belli rivela anche: “Comunque Lulù era sul set con me e stava discutendo con Manuel. Ma io non c’entro nulla. Diciamo che è successo tutto mentre stavo facendo le foto alle sorelle. Voglio dire che non c’entra nulla la festa di compleanno di Delia, Lulù e Manuel stavano litigando già il pomeriggio…“. Dunque, anche la partecipazione alla festa di compleanno della modella Delia Duran nulla avrebbe a che fare con la crisi tra i due. A quanto emerge, le problematiche di coppia erano già saldamente radicate nel rapporto.

In seguito all’intervista, la reazione di Lulù non è stata delle migliori: la Princess, infatti, avrebbe d’impulso cancellato dal suo account Instagram tutte le foto che la ritraevano con l’attore. Sembra inoltre aver eliminato le storie in evidenza in cui compariva con le sorelle alla Factory, agenzia di shooting di Alex Belli. La palese ripicca potrebbe significare che l’attore ha toccato un nervo scoperto: Lulù sceglierà di parlare pubblicamente della sua rottura con Manuel?

