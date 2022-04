“È il Giucas dell’Isola!”: piano segreto di Carmen Di Pietro, stanno cadendo tutti nella trappola

Spuntano come funghi i sospetti sulla naufraga Carmen Di Pietro: la soubrette ha in mente una precisa strategia.

La soubrette Carmen Di Pietro è una delle figure più iconiche dell’ultima edizione del survival-game per antonomasia. Sbarcata per la seconda volta a Cayo Cochinos, Carmen è rimasta scolpita nell’immaginario collettivo per i suoi interventi supplicanti durante la famigerata zuffa tra Aida Yespica ed Antonella Elia, e i continui riferimenti al cibo sono il suo tratto distintivo.

Mamma chioccia, questa volta ha trascinato nel cuore dell’avventura onduregna il figlio Alessandro, con cui sembra aver intessuto un rapporto simbiotico. Autoironica, spumeggiante e piena di iniziativa, Carmen è sicuramente uno dei personaggi più amati de “L’Isola dei Famosi“. Nelle ultime settimane, però, alcuni teatrini davanti alle telecamere hanno fatto sorgere numerosi dubbi ai fan del programma. La domanda fatidica è: ci è o ci fa?

Carmen Di Pietro come Giucas Casella? La tesi dei social

Negli ultimi appuntamenti in prima serata, Carmen è stata coinvolta in alcuni quiz di cultura generale, e il suo scarso grado di preparazione ha divertito il pubblico del format. La soubrette, inoltre, non brilla nemmeno nella citazione di proverbi e poesie, e spesso e volentieri vocalizza strafalcioni lessicali clamorosi. Inoltre, il suo attaccamento al figlio Alessandro è uno dei leitmotiv del suo personaggio, e rafforza la figura scenica di entrambi, aprendo loro un mare di possibilità nel gioco.

A chi la taccia di ignoranza ed eccessivo attaccamento materno sui social, una smaliziata fetta di utenti sembra contrapporre una tesi ben diversa. Secondo molti fruitori della rete, infatti, la figura di Carmen è assimilabile al personaggio di Giucas Casella. Il prestigiatore, infatti, ha giocato di strategia nella casa del “GF Vip“, puntando sul ruolo del nonnetto svampito, smemorato e mezzo sordo. Gli utenti tratteggiano per la soubrette un analogo profilo: Carmen sarebbe una rodata professionista televisiva e, conscia della spietata concorrenza dei più giovani, sa come emergere e tenersi sulla cresta dell’onda. Ecco qualche esempio:

Altro idolo del nulla ma pur sempre un’intellettuale rispetto a Guendalina, è Carmen DP Possibile che non si capisca che recita la parte della mamma apprensiva ed ingombrante? Che si finge ignorante e svampita per fare scena? In realtà è una compassata macchina da guerra #isola — Andrea Rossi (@AndreaR09527214) April 28, 2022

E ancora:

Ignorante lo è, ma ci marcia tantissimo, ha capito che (inspiegabilmente) piace il suo personaggio.

Praticamente Carmen Di Pietro è il #giucas dell’#Isola.

A quanto pare piacciono a molti questi penosi teatrini.

C’è chi di sganascia… mah ! — Jolejole31 (@jolejole31) April 22, 2022

A onor del vero, c’è anche chi apprezza sinceramente il suo operato di madre: in effetti il giovane Alessandro è un personaggio assolutamente irreprensibile, educato e integerrimo, e viene considerato un potenziale vincitore.

#carmen sarà anche ignorante ma ha tirato su due figli meravigliosi.

Ha insegnato loro l’amore tra fratelli, non sempre scontata.

Spero di riuscirci anch’io, o sentirò di aver fallito come madre.

Brava!@IsolaDeiFamosi #isola #isoladeifamosi — ĿΛ SƇ♡M♡DΛ 🇮🇹 (@La_Scomoda) April 25, 2022

Molto probabilmente la strategia di Carmen è volta a spingere avanti nella competizione il figlio Alessandro, che la soubrette tutela e protegge a distanza (molto ravvicinata), durante la sua permanenza nel gioco.

The post “È il Giucas dell’Isola!”: piano segreto di Carmen Di Pietro, stanno cadendo tutti nella trappola appeared first on Ck12 Giornale.