“che-barzelletta!”:-arisa-smascherata-dai-suo-stessi-amici,-l’indiscrezione-che-la-demolisce

Se per Arisa sembra un periodo d’oro, al lavoro e in amore, i suoi amici sembrano smentire tutto. Brutto colpo per la cantante: ecco cosa succede

La cantante, che inizialmente di sé faceva conoscere solo la propria voce, nel corso degli anni ha sfruttato tutte le occasioni possibili. Oggi Arisa è un’artista completa, capace di ridere di sé, di mettersi in gioco e di ricevere anche le critiche, che ci sono per tutti. Nel corso degli anni ha partecipato a diversi programmi come Il Cantante Mascherato, in veste di giudice e Ballando con le Stelle, trionfando.

Nell’ultimo periodo, su di lei stanno circolando molte voci soprattutto in merito alla sfera amorosa. Se, da un lato, sembra che Milly Carlucci sia stata galeotta, dall’altro gli amici di Arisa gettano molti dubbi su ciò che lei stessa dice essere verità. Ecco cosa sta succedendo.

Arisa e Vito Coppola: realtà o finzione?

Per la cantante, di cui tutti conosciamo da anni la splendida voce, con Ballando con le Stelle è arrivata l’occasione di farsi conoscere anche come performer. Per andare da Milly Carlucci, Arisa ha dovuto lasciare una delle occasioni più ambite, nel mondo della televisione: Amici. Nella scorsa edizione, infatti, era coach di canto a fianco di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. In seguito al suo passaggio su Rai1, però, Amici ha rimpiazzato il suo posto con Lorella Cuccarini, che è passata dal ballo al canto. La triade degli insegnanti di ballo, invece, ha “rubato” a Milly Carlucci Raimondo Todaro.

Lo scambio è stato fruttuoso per entrambe le trasmissioni. Ad Amici, Raimondo Todaro ha fatto vedere il suo carattere combattivo e pungente, fino ad oggi poco emerso. A Ballando con le Stelle, invece, Arisa si è mostrata una grande ballerina e una buona partner. Dopo la trasmissione, però, per lei sembra che l’esperienza non sia finita: con il suo professionista Vito Coppola, infatti, pare che sia nata una bella storia d’amore.

39 anni lei e 29 lui, Novella2000 parla addirittura di una prossima convivenza. Sembra che Arisa e Vito stiano cercando casa, a metà strada tra Roma e Milano, per iniziare a fare le cose sul serio. Questa ipotesi, però, non viene confermata dagli stessi amici di Arisa che, come detto da Deianira Marzano sui social, dicono che questa relazione sia vera come la sua precedente, cioè un flop totale.

Accuse pesanti per la cantante e il ballerino. I due, per ora, non hanno risposto a queste accuse e sembrano lasciarsele scivolare addosso. Per scoprire la verità, però, non ci resta che seguire la vicenda: l’amore trionferà?

