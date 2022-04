bruno-vespa-si-deve-arrendere:-la-notizia-che-lo-ha-lasciato-a-bocca-aperta

Brutto colpo per Bruno Vespa, ormai sembra che non ci sia più margine di miglioramento. Il ritorno l’ha pagato carissimo

Il giornalista è un pilastro dei talk show in Italia. Il suo Porta a Porta, negli anni, ha seguito alcune delle vicende politiche e sociali più calde della storia del nostro paese. Bruno Vespa, però, non manca anche di lasciare spazio ad attori, cantanti e personaggi della televisione pubblica. In onda dal 1996, Bruno Vespa si è conquistato negli anni un proprio pubblico fedele, che lo segue e lo appoggia da ventisei anni.

Per la serata di mercoledì 27 aprile, Bruno Vespa ha pensato a un ospite molto importante: Enrico Letta. Nonostante l’idea, però, durante la serata c’è stato un inghippo che ha dato molti pensieri al conduttore: ecco cos’è successo.

Bruno Vespa, questa volta la sconfitta è cocente

Il talk show e rotocalco di Rai1 è andato in onda per la prima volta il 22 gennaio del 1996. Bruno Vespa, che ne è ideatore e conduttore, lo presenta sin dalla prima puntata. Anche se normalmente è andato in onda in seconda serata, per alcune ricorrenze particolari si è collocato anche in prima serata, spesso in collaborazione con il TG1. Nel corso degli anni, Porta a Porta ha cambiato il proprio stile e il numero delle serate per stagione.

Se durante la prima stagione ha due appuntamenti settimanali e si occupa solo di politica, sin dalla seconda i temi si ampliano, andando a includere anche il costume e la società. Al centro delle puntate, però, c’è quasi sempre un tema di politica italiana, spesso affrontato proprio con i politici. Fulcro di Porta a Porta sono infatti le interviste, punto forte di Bruno Vespa e della sua modalità di fare giornalismo.

Per la puntata di mercoledì 27 aprile, Bruno Vespa ha voluto in studio Enrico Letta, il leader del Partito Democratico. Andata in onda su Rai1 alle 23,30, Porta a Porta non ha potuto però combattere contro il ritorno di un grande show, amatissimo dagli italiani: il Maurizio Costanzo Show. Maurizio Costanzo, infatti, è tornato per il quarantesimo anno di una delle trasmissioni più seguite della seconda serata di Mediaset e il pubblico l’ha premiato:

#AscoltiTv #Auditel: il Maurizio Costanzo Show compie 40 anni torna ai Parioli dopo 12 e batte Porta a Porta con ospite Letta. Una Pezza di Lundini, che – come certi altri programmi – spopola su RaiPlay e TikTok fa ancora flop con l’1.9% #VigilanzaTv #VTV https://t.co/h8a6AoPpYN — VigilanzaTv (@VigilanzaT) April 28, 2022

Brutto colpo per Bruno Vespa, che deve mandare giù il boccone amaro della sconfitta.

