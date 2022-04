Amici 21 | “Non offendo i ragazzi”: insegnanti ai ferri corti, scambio di accuse durissime

Volano scintille tra gli insegnanti di Amici 21: l’aria della finale surriscalda gli animi, ognuno tira acqua al proprio mulino.

I preparativi per la finale del talent Amici 21 sono serratissimi, e nella scuola di Mediaset la tensione si taglia ormai con il coltello. Allievi e insegnanti, ormai stremati dalla lunga militanza nel reality, spendono le ultime energie per portare al grande pubblico performances di altissima qualità.

Se i ragazzi sono comprensibilmente tesi come corde di violino, non mancano le scaramucce anche tra i docenti: l’ultimo scambio di frecciatine è avvenuto sui social. Protagonisti della bagarre virtuale sono i due rivali Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini: proprio quest’ultima si è tolta su Instagram qualche sassolino dalla scarpa.

Lorella Cuccarini su Amici 21:”Non manco di rispetto!”

Nelle ultime ore l’insegnante di canto Lorella Cuccarini si è vista muovere controverse accuse di buonismo da parte del mondo dei social. Il suo atteggiamento conciliante e pacato, infatti, insospettisce i fan del format. Da brava stratega, la ballerina e cantante gioca in difesa sui guanti di sfida, per poi volgerli a proprio vantaggio. La Cuccarini difende con unghie e denti i talenti della sua scuderia, e ha scelto di replicare alle insinuazioni tramite un momento di relax su Instagram.

L’insegnante ha infatti risposto alla domanda di un follower, che la interrogava: “Ma quindi, come Prof sei buona, o ‘finta buona’?“. Lorella Cuccarini ha replicato testualmente: “Sono una persona assolutamente normale. Né buona a tutti i costi, né cattiva. Credo che un Prof debba essere un professionista esigente, al servizio del programma. Cerco di farlo al meglio. Con i ragazzi cerco sempre il dialogo. Li seguo, li supporto, mi metto a disposizione con tutti i consigli possibili. È chiaro che nella fase finale, tutti cerchiamo di mettere in evidenza i punti di forza dei nostri allievi. Fa parte del meccanismo. Ma io non alzo mai la voce, non manco di rispetto ai ragazzi, e li chiamo sempre per nome.“.

Nell’asciutta missiva i più smaliziati vedono un chiaro riferimento ai modi scherzosi e irriverenti del Professore di canto Rudy Zerbi. I due docenti hanno visioni e modus operandi agli antipodi, e Lorella Cuccarini sembra scagliare una frecciatina al collega. Spesso, infatti, Zerbi etichetta gli allievi con nomignoli, e tende ad elargire giudizi lapidari e stroncanti. La rivalità si fa sempre più accanita: chi sarà incoronato vincitore di Amici 21?

The post Amici 21 | “Non offendo i ragazzi”: insegnanti ai ferri corti, scambio di accuse durissime appeared first on Ck12 Giornale.