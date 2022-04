Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Le bombe di stasera su Kiev sono un segnale chiaro all’Occidente per dire che non risparmiano nulla. Con questi missili vogliono cercare di dissuadere i leader occidentali a venire a Kiev e le persone a tornarci. I russi non hanno lasciato le loro ambizioni, nemmeno nella capitale”. Ad affermarlo è Alexander Rodnyansky, consigliere del presidente ucraino Zelensky, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.