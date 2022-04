prodotti-richiamati,-dopo-gli-ovetti-kinder-scatta-un-altro-allarme:-li-mangiano-tutti-i-bambini

Dopo il caso degli ovetti di cioccolato, altri prodotti sono stati richiamati poiché contaminati. Fate attenzione: ecco di cosa si tratta

Se qualche settimana fa al centro dei timori, soprattutto dei genitori, c’erano gli ovetti Kinder, oggi il problema torna vivido. Altri prodotti molto consumati in tutto il mondo, soprattutto dai bambini e dai ragazzi, sono stati ritirati dal mercato a causa di contaminazioni con ossido di etilene.

I prodotti sono stati tutti richiamati ma, se temete di essere tra gli sfortunati consumatori che hanno acquistato e magari consumato questi alimenti, ecco a cosa potreste andare incontro.

Attenzione ai gelati Mars: contaminazione

A essere al centro dell’attenzione, questa volta, è il gelato. Alcuni prodotti del gruppo Mars sono stati richiamati poiché contengono tracce oltre i limiti di legge di un pesticida, l’ossido di etilene. Si tratta di alcuni lotti di Twix Ice Bar, Bounty Ice Bar e M&M’s Choco Ice Bar. I primi segnalatori del problema sono stati i supermercati Unes, Decò e Unicoop Tirreno. I tre, hanno pubblicato sui loro siti un’avviso per i consumatori, in cui veniva segnalata la marca e il lotto dei gelati potenzialmente contaminati.

L’ossido di etilene è un pesticida vietato in Unione Europea dal 2011 ma, nonostante ciò, viene spesso usato per prevenire la crescita di muffe e per prevenire la salmonella. In campo alimentare, invece, viene usato in alternativa alla pastorizzazione per i prodotti termolabili che, con il calore, verrebbero danneggiati. Questa sostanza è classificata come cancerogena poiché, se assunta regolarmente, è in grado di alterare il DNA sino a provocare il cancro.

I lotti di gelati richiamati sono stati tutti prodotti in Francia, nello stabilimento di Route de Saverne a Steinbourg. Per quanto riguarda i Twix Ice Bar si tratta di confezioni singole da 40 grammi e confezioni singole da 6 pezzi, con scadenza il 31/7/2022 e il 31/4/2022. I Bounty Ice Bar, invece, scadono il 31/5/2022 e sono in confezioni da sei pezzi. I M&M’s Choco Ice Bar in questione, invece, scadono il 31/5/2022 e sono in confezioni da 4 pezzi.

L’ossido di etilene è stato riscontrato in uno degli ingredienti usato per la preparazione, la farina di carrube. Gli studi hanno però confermato che, nonostante l’ossido sia superiore ai livelli consentiti, quello trovato nei gelati Mars non è dannoso per la salute. Essendo le date di scadenza vicine, si rende plausibile l’idea per cui i gelati in questione siano già stati acquistati e consumati e che, quindi, il problema si stia estinguendo autonomamente.

