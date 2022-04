Tra le donne le Pantere venete sfideranno il Vero Volley che in semifinale ha rimontato le novaresi della Igor. In campo maschile i marchigiani superano l’Itas Trentino e centrano la quinta finale consecutiva. Come l’anno scorso se la vedranno con la Sir Safety Conad che ha battuto, in 5 gare, la Leo Shoes Modena