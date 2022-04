Oroscopo Paolo Fox di venerdì 29 aprile: ecco cosa vi aspetta secondo le stelle. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Nell’amore è importante cercare di cambiare punto di vista per sentirsi più appagati. Nel lavoro ci saranno novità molto positive.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Bisogna impegnarsi affinché si trovi il giusto modo per essere felici in amore. Nel lavoro prendere decisioni affrettate non porterà a tanto.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Le polemiche potrebbero essere all’ordine del giorno. Attenzione alle questioni amorose. Non rimandare decisioni nel lavoro.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Anche se il periodo non è dei migliori, non è neanche il peggiore. Nel lavoro bisogna considerare tutte le offerte.

Leone (23 luglio-22 agosto) – In amore potrebbero esserci grosse novità positive. Nel lavoro bisogna essere attenti e meticolosi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – L’amore per le altre persone sarà fondamentale. Nel lavoro bisogna darsi da fare il prima possibile.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Nell’amore attenzione a inseguire qualcosa per cui non vale la pena. Nel lavoro bisogna cercare di posticipare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ci sono troppe cose in amore e l’attenzione non ricade neanche su di una. Nel lavoro ci saranno giornate migliori.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – L’amore per chi è in una relazione da tempo ha un crollo ma niente di importante. Nel lavoro potrebbe arrivare finalmente la libertà desiderata.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Per chi ha degli obiettivi nel campo dell’amore questo è il periodo giusto. Nel lavoro ci saranno tantissime soddisfazioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – In amore le cose potranno migliorare. Nel lavoro ci sono alcune difficoltà.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Per l’amore ci sono cose per cui bisogna lottare. Nel lavoro il periodo potrebbe riservare qualcosa.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di venerdì 29 aprile: ecco cosa vi aspetta secondo le stelle proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.