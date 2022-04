Oroscopo Branko di venerdì 29 aprile: le previsioni segno per segno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi la giornata parte con il piede giusto: hai molta energia e voglia di fare, sfruttala per dar forma ai tuoi progetti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sei una persona testarda, ricorda però che alle volte è bene fidarsi di una persona cara. Stai lontano dalle polemiche.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La tua creatività ti darò una grande mano sul lavoro. In amore invece un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sei una persona sensibile, questa dote ultimamente è molto apprezzata e riesce a farti emergere all’interno della tua cerchia.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi cerco l’affetto della tua dolce metà, anche se sei molto determinato in certe giornate hai bisogno di sentirti accolto.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più, favoriti i sentimenti: lasciati andare!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Sei una persona equilibrata ma quando perdi la pazienza non c’è niente che tenga! Attenzione a non esagerare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sei un po’ sottotono, cerca di non alimentare polemiche e fai lo stretto necessario.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Favoriti i legami sociali, il tuo è un segno che ama stare a contatto con gli altri e quest’oggi potresti ritrovarti ad essere protagonista.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Non lasciare che gli impegni di lavoro ti assorbano, forse proprio per questo oggi hai una grande voglia di evasione e relax!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Se sei in coppia da tempo oggi potrebbero esserci degli attriti, attenzione alle parole! Recupero da questa sera!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Hai voglia di metterti in gioco e di progettare il lavoro dei prossimi mesi. Sii fiducioso e datti da fare, le risposte non tarderanno ad arrivare!

