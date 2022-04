“non-si-sono-schifati!”:-spogliarello-dimostrativo-per-guendalina-tavassi,-scatta-il-pizza-gate-[video]

Guendalina Tavassi contro tutti: la guerra per il cibo assume proporzioni epiche, spogliarello provocatorio a Cayo Cochinos.

L’esplosiva Guendalina Tavassi è piombata come un uragano a Cayo Cochinos assieme al fratello Edoardo, sconvolgendo tutti gli equilibri preesistenti. In capo a un paio di settimane, l’influencer ha imposto la sua personalità schietta e fumantina sul resto del gruppo.

Dopo alcune bagarre tra “Tiburons” e “Cucaracha“, puntualmente legate all’approvvigionamento di cibo, ora il gruppo è stato ricompattato. La guerra per le striminzite vettovaglie, però, infiamma sempre più gli animi dei naufraghi. Dopo l’ennesima polemica, Guendalina Tavassi ha respinto le accuse al mittente, beneficiando gli spettatori dell’”Isola” di un improvvisato spogliarello beffardo, complice l’amica Carmen Di Pietro.

Guendalina Tavassi: al pizza-gate risponde con l’ironico strip in spiaggia

Nonostante la produzione abbia riunito i naufraghi in un unico gruppo di concorrenti, i contrasti interni aumentano di giorno in giorno. In particolare, sono state Guendalina, Carmen e Licia a prendere le distanze dai compagni, delineando una mini fazione a Playa Acopiada. Nelle ultime ore l’influencer si è lamentata della presunta leadership di alcuni naufraghi, che avrebbero la pretesa di scandire i pasti in orari prestabiliti.

Galeotta fu la pizzetta: dopo aver preparato questa golosa pietanza, i leader del gruppo avrebbero distribuito una razione ciascuno ai compagni di avventura. Guendalina, contrariata dall’imposizione di dover consumare nell’immediato il pasto, l’ha nascosto nei pantaloni, serbandolo per la cena. Il successivo pasto, consistente in una porzione di cocco, sarebbe stato distribuito durante il rituale della cena. Tale strategia è stata interpretata dai compagni come un losco sotterfugio, e i naufraghi di Cayo Cochinos hanno cominciato a guardare l’influencer con sospetto.

Inoltre, la coppia composta da Clemente Russo e Laura Maddaloni ha velatamente accusato Guendalina di aver trafugato due cocchi all’insaputa del gruppo. L’inquieta influencer, in un momento di sfogo con le amiche Carmen e Licia, si è sfogata circa l’atteggiamento circospetto ed accusatorio dei compagni, inscenando anche uno spogliarello parziale in spiaggia. Lo sfottò è ormai virale:

No potevi darmelo a me il pezzo del sedere me lo sarei magna subito Liciaaaaa😂😂#isola #licianunezisola https://t.co/oHR3rJKRrb — Silvana (@Silvana26499906) April 28, 2022

La guerra per il cibo sta esacerbando anche i caratteri più tranquilli a “L’Isola dei Famosi“: che cosa succederà durante il prossimo prime time?

