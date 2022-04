“Non è tranquillo!”: Manuel Bortuzzo, un ex compagno svela tutti i retroscena sulla rottura

Manuel Bortuzzo: dopo il comunicato ufficiale, spuntano le prime indiscrezioni sulle reali cause della rottura.

Un argomento in particolare tiene banco ormai da settimane, alimentando senza sosta il mondo del gossip: si tratta della vociferata rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. I rumors hanno cominciato a farsi strada dopo che la Princess era comparsa in diversi eventi senza il fidanzato al suo fianco.

In seguito, sono stati gli accaniti fandom a spiare ogni loro mossa sui social: dopo il famoso “unfollow” reciproco tra le Selassiè e i Bortuzzo, è arrivato il comunicato ufficiale all’ANSA. La coppietta sorta all’interno della casa del “GF Vip” è dunque arrivata ai ferri corti. Se Lulù ha condiviso con i fan una teoria ben precisa, che imputa ogni responsabilità alla famiglia di Manuel per le continue ingerenze, un amico della coppia ed ex gieffino serba un parere ben diverso. Si tratta dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi, che nelle ultime ore ha deciso di esprimersi circa la chiacchieratissima rottura tra i due.

Gianmaria Antinolfi su Manuel Bortuzzo: “Ha altre priorità”

Ospite dell’ultima puntata di “Casa chi”, Gianmaria Antinolfi si è espresso in merito alla fine del rapporto tra Manuel e Lulù, con lui ha condiviso lunghi mesi di reclusione televisiva nella casa di Cinecittà. L’imprenditore ha infatti affermato: “Conosco entrambi molto bene, sono molto legato ad entrambi per ragioni diverse… È normale che con Manuel, come con Aldo, io sono particolarmente legato, perché ho condiviso con loro un periodo importante della mia vita e le mie emozioni. Mi sono stati accanto in determinati momenti, per me neanche semplicissimi…“. Ha poi aggiunto: “Ma sono legato anche a Lulù… Io quello che posso dire è che, conoscendo bene Manuel è che, per quanto possa essere importante l’amore, Manuel ha altre priorità in questo momento della vita.”.

Gianmaria ha quindi argomentato la sua tesi: “Le Paraolimpiadi che sta preparando… Ma ancora più importante è poter ritornare un giorno a camminare, e per poter fare questo percorso ha bisogno di tranquillità.”. L’imprenditore rivela di aver contattato Manuel dopo la rottura: “Siccome io l’ho sentito, posso supporre che, per essere arrivato ad una decisione del genere è in un momento in cui non è tranquillo. Ho rivisto un pochettino quello che è successo nella casa, ha preso le distanze e si è allontanato perché mancava di serenità“.

Quest’ultima affermazione ci riporta indietro con la memoria di alcuni mesi, rievocando il periodo delle fughe rocambolesche di Manuel tra le mura della Casa, inseguito dall’irriducibile Lulù. Durante quel periodo, l’atleta rivendicava un bisogno di maggiore privacy e raccoglimento, esigenze alle quali la Princess faceva molta fatica ad attendere. Manuel e Lulù concederanno ai fan un confronto in diretta, chiarendo le ragioni effettive della crisi? Seguiremo con attenzione i risvolti del caso.

