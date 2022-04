maurizio-costanzo-dice-una-parola-di-troppo-e-scoppia-il-caos:-non-riesce-a-placare-la-lite

Durante la prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, due ospiti si sono duramente scontrati: la lite è stata infuocata

È tornata la nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, con una ricorrenza importante da festeggiare: quarant’anni di messa in onda. Su Canale5, mercoledì 27 aprile, il re di Mediaset è tornato in onda con la puntata numero 4.466. Per questo evento speciale, ha voluto con sé importanti colleghi della televisione, sia di Mediaset che di altre reti.

Durante la serata, però, due giornalisti si sono lasciati andare a uno scontro piuttosto acceso, che Maurizio Costanzo non è riuscito a placare. Ecco cos’è successo.

Maurizio Costanzo Show, lite alla prima puntata

La prima puntata del quarantesimo anno di Maurizio Costanzo Show ha voluto sul palco con il conduttore alcuni nomi molto amati. I primi due sono conduttori Rai, storici volti della rete: Carlo Conti e Mara Venier. A fianco, la rivelazione di Sanremo 2022: Drusilla Foer. A fianco, poi, Enrico Papi, Giuseppe Cruciani e i giornalisti Michele Santoro ed Enrico Mentana. Tutto era quindi pronto per dare via a una puntata ricca di contenuti, di emozioni e di novità.

La puntata, che è stata registrata nel pomeriggio di mercoledì 27 aprile, è stata però caratterizzata da un’accesa lite tra due ospiti. Si tratta di Michele Santoro ed Enrico Mentana, che si sono scontrati sul tema della correttezza dell’informazione ai giorni nostri, tra guerra in Ucraina e pandemia di Sars-CoV-2. Secondo Michele Santoro, l’informazione italiana tende a dare una sola interpretazione dei fatti, monocorde: “Se guardo di qua, vedo uno spicchio di realtà. Se punto di là, vedo un altro spicchio di realtà” ha detto, riferendosi all’importanza dei diversi punti di vista.

Enrico Mentana, però, ha replicato dicendo che nessuno ha mai visto Mosca invasa dagli ucraini: “Non ci sono due inquadrature!” ha quindi urlato. A quel punto è intervenuto Giuseppe Cruciani, che ha sottolineato a Santoro come in Italia, in realtà, le voci discordi dall’opinione comune sono molto ascoltate ed interrogate. “L’Italia è il paese dove i talk show rappresentano le opinioni come le tue più che in ogni altro“:

La lite è però continuata, poiché Santoro non era affatto dello stesso parere di Cruciani e Mentana. Lo scontro ha acceso gli animi sul palco del Maurizio Costanzo Show, mentre il conduttore è stato in silenzio in attesa che la discussione si placasse.

