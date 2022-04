“Ma come ca**o si fa?!”: Enrico Mentana lo annuncia in diretta, ma è tutto falso

Durante il TG di giovedì 28 aprile, Enrico Mentana ha annunciato in diretta la morte di un famosissimo volto dello sport. Ma ha sbagliato tutto

Il giornalista e conduttore televisivo è un vero e proprio punto fisso per tutti i telespettatori di La7. Schietto, diretto e spesso pungente, Enrico Mentana è noto per il suo stile senza mezzi termini, sempre alla ricerca della verità. Conduce ogni giorno il TG La7, in cui approfondisce personalmente ogni notizia con esperti del settore. Enrico Mentana è anche direttore di Open, testata giornalistica online.

Durante il TG La7 di giovedì 28 aprile, però, Enrico Mentana ha dato una delle notizie più brutte che si possano dare: la morte di un famosissimo volto del mondo del calcio. Ecco, però, quello che nessun giornalista vorrebbe mai che accadesse: non era vero.

Enrico Mentana ne comunica la morte, poco dopo la smentita

Il telegiornale di Enrico Mentana si distingue dagli altri per essere più lento nel ritmo. Il giornalista, infatti, si prende più tempo per anticipare, spiegare e approfondire i servizi e spesso lo fa anche con ospiti, presenti con lui in studio. Il suo stile è ormai iconico e chi lo apprezza non può farne a meno, sentendosi spaesato di fronte al ritmo più incalzante dei TG delle altre reti.

Durante l’appuntamento delle 13.30 di giovedì 28 aprile, Enrico Mentana ha dato in diretta una notizia tristissima. Secondo il giornalista, il procuratore Mino Raiola se ne sarebbe andato a soli 54 anni in seguito all’aggravarsi di una malattia. Il procuratore, che ha affiancato alcuni dei più famosi calciatori al mondo, era stato operato a gennaio in seguito a problemi di salute e sarebbero proprio questi ad avergli causato la morte.

Immediatamente, il mondo si è stretto attorno al procuratore. Nonostante le fedi calcistiche portino spesso le persone a tifare per uno piuttosto che per un altro, la professionalità e l’importanza di Mino Raiola erano universalmente riconosciute. I social si sono quindi riempiti di messaggi di ricordo e cordoglio, sia da parte dei colleghi di lavoro, sia da parte dei fan dei calciatori da lui rappresentati.

Dopo pochi minuti, però, una notifica Ansa ha ribaltato completamente la notizia. Mino Raiola, infatti, non sarebbe morto. Il procuratore, secondo il medico Zangrillo, sarebbe ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano:

🔴 Mino #Raiola non è morto, è in gravissime condizioni. Alberto #Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele: “Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo” 🔴 — RTL 102.5 (@rtl1025) April 28, 2022

Il pubblico si è duramente scagliato contro Enrico Mentana, che ha commesso un errore piuttosto pesante nei confronti del procuratore:

Pensate se adesso Mino come spero si riprenda e veda tutte le testate giornalistiche che lo hanno dato per morto ? Cioè è una cosa reale ? Ma come cazzo si fa ? Mentana stavolta ha pestato un gran merdone ! #Raiola — SALMURIJJO (@Sonorisorto) April 28, 2022

Chissà se il giornalista si scuserà per l’errore. Al momento non ci sono aggiornamenti in merito alla posizione di Enrico Mentana sulla vicenda.

