L’Eredità, Samira Lui “scompare” di nuovo: ecco cosa le succede

Durante la puntata di martedì 26 aprile, Samira Lui si è nuovamente “trasformata” in un cartonato durante L’Eredità. Ecco il motivo

Con Andrea Cerelli, Samira Lui affianca ogni giorno Flavio Insinna alla conduzione de L’Eredità. I due svolgono il ruolo dei “professori”, dando quindi spiegazioni approfondite delle diverse domande fatte ai concorrenti. Quest’anno è la prima volta che un ragazzo viene scelto per questo ruolo, dando una buona spinta alla parità di genere anche per il ruolo di vallettao.

I telespettatori, però, hanno spesso notato che, a un certo punto della puntata, Samira tende a sparire. A sostituirla, quindi, entra in scena un cartonato: ma cosa succede? Ecco la verità.

Samira Lui e il cartonato: problemi di gestione?

Il ruolo di Andrea Cerelli e Samira Lui, all’Eredità, non è centrale: i due fanno lo stacchetto iniziale, presentano il quiz per i telespettatori e danno informazioni culturali e approfondimenti specifici. La loro presenza, però, alleggerisce la puntata e, soprattutto, il conduttore. Flavio Insinna ha instaurato un ottimo rapporto con loro, scherzando sull’accento milanese di Andrea e ironizzando sulle misteriose sparizioni di Samira.

Anche nella puntata di martedì 26 aprile, infatti, Samira Lui verso la ghigliottina è stata sostituita da un cartonato. Non è la prima volta che questo accade e, quasi sempre, la sostituzione avviene a fine puntata, quando Flavio Insinna chiede ai due professori se hanno idee in merito alla parola della ghigliottina. Dopo numerose domande, una volta il conduttore ha voluto spiegare questa misteriosa sparizione, affermando che la ragazza aveva impegni di lavoro.

I telespettatori, però, non si spiegano la ripetitività della cosa e, soprattutto, il fatto che avvenga quasi sempre alla fine della puntata, quando ormai mancano pochi minuti. Secondo molti, il problema sarebbe relativo al montaggio. Le puntate dell’Eredità, infatti, sono registrate con circa una settimana di anticipo. Probabilmente, la parte della ghigliottina non viene registrata consecutivamente agli altri giochi, ma viene preparata in un secondo momento. È probabile, infatti, che registrino prima diverse puntate sino al Triello e, una volta individuati i singoli vincitori di puntata, che si passi al fare le Ghigliottine.

Sicuramente un problema di montaggio ma da qui si capisce che la ghigliottina non viene subito giocata alla fine del triello. — andavero (@wandavero) April 26, 2022

Questo spiegherebbe quindi il fatto che Samira se ne debba andare. Il dettaglio è sicuramente secondario, ma crea una “rottura” nell’armonia del programma che infastidisce i telespettatori. Chissà se, dopo le lamentele, trovino un modo di aggirare il problema.

The post L’Eredità, Samira Lui “scompare” di nuovo: ecco cosa le succede appeared first on Ck12 Giornale.