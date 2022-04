federica-panicucci-non-crede-ai-suoi-occhi:-“sono-costretti-a-farlo”,-sgomento-in-studio-[video]

Durante la diretta di Mattino5, Federica Panicucci ha mostrato un video sconcertante, che ha sconvolto i telespettatori e la conduttrice stessa

Con Francesco Vecchi, Federica Panicucci conduce l’appuntamento quotidiano con le notizie di Canale5. Mattino5 News è ormai l’appuntamento fisso per moltissimi telespettatori, affezionati alla coppia di conduttori e allo stile della trasmissione. Se la prima parte si concentra soprattutto sulla politica italiana ed estera, la seconda tratta la cronaca e il gossip.

Durante la puntata di mercoledì 27 aprile, però, Federica Panicucci ha affrontato una questione che ha sconvolto molti. Il video è stato visto da tutti, lei è rimasta letteralmente senza parole.

Federica Panicucci lo denuncia in diretta: ecco cosa fanno

Sono molte le questioni che Federica Panicucci affronta quotidianamente a Mattino5. Se, da un lato, buona parte dei suoi argomenti sono dedicati al reality del momento, che ora è L’Isola dei Famosi, in realtà poi si concentra anche su fatti di cronaca decisamente scioccanti. Uno di quelli più chiacchierati, nell’ultimo periodo, è la scomparsa di Liliana Resinovich, il giallo che sta tenendo tutt’Italia attaccata allo schermo.

Non solo scomparse, però, affronta Federica Panicucci. Nel corso della trasmissione, infatti, dedica un ampio spazio anche ai collegamenti con giornalisti ed esperti che vivono all’estero. Durante la puntata di mercoledì 27 aprile, la conduttrice ha voluto sentire Daniele D’Eustacchio, un italiano che vive a Pechino da più di dieci anni. Il ragazzo è stato sentito proprio per testimoniare la situazione in cui versa la città e i suoi cittadini. Se Shangai è praticamente in lockdown ferreo, anche Pechino sta vivendo l’ombra di nuove chiusure, che in Cina e in Giappone sono durissime.

Per testimoniare la durezza di questa situazione, Federica Panicucci ha addirittura mostrato un video sconcertante. Per portare fuori i propri animali domestici, nelle zone di lockdown ferreo, le persone son costrette a calarli dal balcone. A Shangai, infatti, è fatto assoluto divieto di uscire di casa e una violazione potrebbe costare molto cara:

#Lockdown a Shanghai: cane calato dal balcone per farlo uscire e fargli fare i suoi bisogni#Mattino5 pic.twitter.com/1bjHLLKoI9 — Mattino5 (@mattino5) April 27, 2022

Federica Panicucci si è mostrata letteralmente sconvolta da queste immagini. La conduttrice, però, ha voluto testimoniare la durezza della situazione in cui versa la città di Shangai, nonostante sia psicologicamente pesante. I commenti sui social son stati altrettanto sconvolti e il pubblico ha sottolineato la propria incredulità.

The post Federica Panicucci non crede ai suoi occhi: “Sono costretti a farlo”, sgomento in studio [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.