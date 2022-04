“Vi svelerò tutto”: Anna Tatangelo rompe il silenzio, messaggio in codice dopo la rottura

La performer Anna Tatangelo ha in cantiere importanti novità dopo la notizia della rottura: messaggio sibillino sui social.

La cantante e conduttrice laziale Anna Tatangelo è stata per molti anni la storica compagna del cantautore partenopeo Gigi D’Alessio. Dopo diversi anni la coppia da favola è giunta ad un giro di boa, e i due artisti hanno annunciato l’inevitabile separazione.

Mentre Gigi D’Alessio sembra aver ritrovato attualmente la serenità a fianco della giovane Denise Esposito, con cui è nuovamente diventato genitore, Anna ha da poche ore rivelato di essere nuovamente single. La cantante infatti aveva instaurato una relazione con Livio Cori, e i due facevano coppia fissa da circa un’anno.

Lady Tata ha confessato al settimanale “Chi” la recente rottura, spiegando che i continui malumori e le differenze caratteriali avevano nel tempo logorato il rapporto. Ma non è tutto: la frizzante performer sembra serbare un coniglio nel cilindro, e ha anticipato i suoi progetti con i fedeli fan in una storia di Instagram.

Anna Tatangelo è un fiume in piena: dopo la rottura, partenza in pole-position

La cantante laziale svela nelle sue stories di avere ambiziosi progetti in ballo per i mesi a venire. Prossimamente avrà infatti inizio il suo nuovo tour: nelle ultime settimane stanno infatti fervendo i preparativi e le prove con la sua band. Sebbene nel suo sito non siano ancora ufficializzate date e tappe precise, Anna ha annunciato che girerà l’Italia assieme ai suoi fidati musicisti, infuocando di nuovo il palco con le sue appassionate interpretazioni. L’ultimo album, “Anna zero“, era stato distribuito in piena pandemia, e la situazione sanitaria aveva disincentivato la programmazione di concerti ad ampia affluenza.

Sembra però che sia arrivato il momento del riscatto per la cantante: Anna ha appena terminato le riprese di “Scene da un matrimonio“, format in cui ha debuttato come conduttrice, e lo ha annunciato con un’emozionata missiva ai fan. L’esperienza televisiva le ha dato la carica per lanciarsi in nuovi progetti televisivi e musicali, e Lady Tata promette di rivelare a tempo debito le indiscrezioni bomba circa il suo futuro. Che cos’ha in serbo per i fan la cantante? Forse sta cullando anche l’idea di un nuovo amore?

Anna Tatangelo è grata per il sostegno e l’amore dei fan, e sembra che la recente rottura non abbia minimamente scalfito il suo entusiasmo. La cantante ha infatti smentito le voci circa un tradimento nella sua precedente storia, ma la sua carica vitale fa sospettare l’avvento di una relazione fresca, subito dopo la rottura. La vedremo presto al fianco di un compagno nuovo di zecca?

