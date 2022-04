“smettila-di-starnazzare!”:-antonella-elia-infierisce-sulla-collega,-scambio-di-offese-in-diretta

L’opinionista Antonella Elia bacchetta con severità una chiacchierata soubrette in prima serata, lo scontro assume proporzioni epiche.

Antonella Elia è stata selezionata dalla mattatrice Barbara D’Urso per il ruolo di opinionista a “La Pupa e il Secchione“, la cui edizione è ora al termine. Dopo un esordio zoppicante, in cui la soubrette ha partecipato da remoto a causa dell’infezione da Covid-19, Antonella si è saldamente insediata in studio, affiancando Soleil Sorge e Federico Fashion Style.

La frizzante opinionista è rimasta scolpita nell’immaginario collettivo anche grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, dove le scenate non sono mancate. Rimarrà però negli annali della storia televisiva a causa della sua clamorosa rissa con Aida Yespica a “L’Isola dei Famosi“: sulla spiaggia di Cayo Cochinos sono volati improperi ed extensions. Antonella Elia si è resa nuovamente protagonista di un’accanita bagarre in prima serata: questa volta il bersaglio prescelto è l’ex Pupa Flavia Vento.

“Vai in campagna e coltiva la terra!”: Antonella Elia è irrefrenabile, attacco senza precedenti

Flavia Vento è da sempre foriera di polemiche, illazioni e, talvolta, pubblico ludibrio. Nota per essersi ritirata anzitempo da numerosi reality, ha abbandonato anche il suo ruolo di Pupa nel format di Barbara D’Urso. L’ex valletta non ha però rinunciato a presenziare come ospite nelle puntate successive del programma, e ben presto Antonella Elia le ha riservato una spietata resa di conti.

La conduttrice ha infatti mostrato a Flavia Vento un clip in cui l’opinionista le riservava dure critiche: “Fra me e Flavia un rapporto di amore e odio? No, no, è solo odio… Detesto i fuggitivi e le persone che non sanno prendersi le responsabilità delle proprie scelte, che cambiasse lavoro!“. Flavia Vento ha di seguito replicato a tono: “Prima di tutto volevo dire che non ti conosco e che non ho mai parlato con te, sai cosa vuol dire la parola odio? Ti odio? Ti faccio così tanto effetto? Suscito in te dei sentimenti? Sei una strega cattiva, ma purtroppo sai come finiscono le favole!“.

La baruffa tra gatte è proseguita, e ovviamente Antonella Elia non ha risparmiato un colpo: “Vanno al rogo? Però sono tanto belle le streghe! Comunque non ti odio, mi fai solo pena. Ora però smettila di starnazzare come una gallina. Non voglio istigare nessun tipo di sentimento negativo. Voglio però consigliarti un lavoro: vai in campagna e coltiva la terra!“. Flavia, che si era esibita pochi minuti prima in una stentata esibizione del Mago di Oz, ha replicato, in un sussulto d’orgoglio: “Bella, io ho fatto tanti lavori, non ho fatto solo reality! Ho fatto teatro, ho fatto cinema, ho condotto tanti programmi.. Ho condotto Stracult! Vai su Wikipedia, che ci sto io… Ho fatto La Dea Della Fortuna, il Lotto Alle Otto, Libero..”. Il blastometro è salito a mille dopo la piccata risposta di Antonella Elia: “Ma che è Stracult? Avrai pagato per essere su Wikipedia!“. Il confronto tra primedonne ha sicuramente animato la messa in onda del reality: continuerà la battaglia a suon di frecciatine?

