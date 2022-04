“Si strusciavano su di lui!”: scandalo a L’Isola dei Famosi, spunta la verità brutale dopo la storia commovente [FOTO]

Emergono foto scottanti su un concorrente de “L’Isola dei Famosi”: dopo la storia strappalacrime, ecco i retroscena bollenti.

Nelle ultime ore un polverone mediatico ha travolto uno dei naufraghi del reality di Ilary Blasi. Il concorrente in questione risulta essere tanto apprezzato dai compagni di Cayo Cochinos, quanto spiato con diffidenza dagli spettatori del survival-game. Si tratta dell’affascinante modello brasiliano Roger Balduino che, dopo aver calcato le più famose passerelle mondiali, si è messo alla prova nel format di Mediaset.

Il prestante naufrago nelle ultime ore è oggetto di pruriginose attenzioni da parte dei media: sono infatti spuntati alcuni scatti che lo ritraggono in pose alquanto controverse.

L’Isola dei Famosi, gli addominali scolpiti di Roger erano già istituzione

Durante gli ultimi prime-time Roger ha concesso al pubblico una confessione piuttosto commovente, svelando l’esistenza di un figlio, frutto però di un legame ai ferri corti. Il modello sente la mancanza del bimbo, ma non può vederlo di frequente, né divulgare troppi dettagli circa la sua vita privata. Secondo Roger, infatti, gli accordi presi con i nonni materni del figlio gli imporrebbero di tutelare la sua privacy, e per questo motivo ne parla a spizzichi e bocconi.

Se parte del pubblico si è mossa a tenerezza ed empatia, una consistente fetta di spettatori ha guardato con sospetto al coming-out familiare del modello. I sospetti che Roger stia seguendo una precisa strategia per accattivarsi le simpatie da casa sembrano nelle ultime ore trovare riscontro in precise foto, il cui contenuto è decisamente bollente.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto da una fonte anonima alcuni scatti rivelatori, in cui il modello da spettacolo di sé in un noto locale, spogliandosi di fronte ad orde di donne trepidanti. La gola profonda rivela testualmente: “(…) Ti invio le foto di Roger che fa tanto il santerello e dice che era fidanzato… Lavorava nel 2017/2018 in un locale qui a Milano, Loolapaloosa, dove verso 00.30 i barman, compreso lui, si spogliavano e salivano sui banconi, ballando e versando cocktail in bocca alle ragazze che si strusciavano su di lui. È un uomo falsissimo, e troppo bugiardo. Ti mando le foto e confermo tutto ciò che Biagio D’Anelli dice su di lui!“.

La tesi di Biagio D’Anelli trova conferma

In effetti, le foto-rivelazione sono comparse dopo alcune indiscrezioni diffuse dall’ex gieffino Biagio D’Anelli. Il talent scout ha infatti spifferato durante un’ospitata a “L’Isola party” diversi retroscena piccanti su Roger. “Ho ricevuto delle foto pazzesche di lui, dove balla, e ho avuto la prova che è stato anche il distruttore di parecchie coppie a Milano, questo ragazzo.“, ha rivelato Biagio. Concludendo poi: “A una festa ballava quasi nudo e aveva tantissime donne intorno…“. Ora che la ex di Balduino sta per compiere il suo ingresso a L’Isola, e dopo aver visionato le foto in questione, un dubbio sorge spontaneo: abbiamo trovato il “Man” di Cayo Cochinos?

