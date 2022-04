Nuovo programma televisivo per Barù, arriva l’ufficialità: gareggerà contro i vip

Nuova grande opportunità per Barù, uno dei volti del GF VIP vinto da Jessica Selassié. Questa volta cambia completamente stile: ecco dove lo vedremo

Ha conquistato tutti durante il GF VIP, lo show di Alfonso Signorini che ha visto trionfare Jessica Selassié. Barù Gaetani, nipote di Costantino della Gherardesca, si è aperto come mai prima d’ora aveva fatto, facendosi conoscere nei suoi pregi e nei suoi difetti. Durante il reality di Canale5, aveva anche instaurato una particolare amicizia con Jessica, poi tramontata e mai realmente decollata in amore.

Dopo il GF VIP, per Barù sembra essere arrivata una grandissima opportunità. Tra tutti hanno voluto proprio lui, ma questa volta è tutto diverso: ecco di cosa si tratta.

Barù Gaetani è pronto: arriverà su Tv8

Il nipote di Costantino della Gherardesca, prima della carriera in televisione, si è dedicato a tutt’altra attività. Nel 2006, infatti, in Argentina ha approfondito il tema del vino e dell’enologia e poco dopo ha iniziato a lavorare in un’azienda locale. Nel 2007 torna quindi in Italia e prosegue la sua passione nel campo enologico. Dieci anni dopo, la passione per la cucina lo porta a partecipare a Cuochi e Fiamme nel 2017, dove ha svolto il ruolo di giudice a fianco a Riccardo Rossi, Francesca Reggiani e Csaba Dalla Zorza.

È proprio a tema culinario la proposta che Barù sembra aver accettato, proprio un mese dopo la fine del GF VIP. A volerlo è Alessandro Borghese nel suo Alessandro Borghese Celebrity Chef, il programma di Tv8 che prenderà il via lunedì 2 maggio alle 20.30. La trasmissione vedrà sfidarsi tra di loro diversi personaggi famosi e il luogo in cui si terrà la gara è un locale molto famoso: Il Lusso della Semplicità, il ristorante di Borghese.

I primi concorrenti del nuovo programma, che sfideranno uno contro l’altro, sono Giorgia Palmas e Filippo Magnini, Aurora Ramazzotti e Jake La Furia, Enrico Bertolino e Melissa Satta, Fatima Trotta e Barù Gaetani. I concorrenti saranno assistiti dai cuochi professionisti che lavorano presso la struttura. Le loro preparazioni verranno poi giudicati da Enrico Bartolini, chef da quattro stelle Michelin e Angela Frenda, giornalista del Corriere della Sera. Al giudizio dei due esperti si sommerà quello dato dai clienti del ristorante.

Per Barù si tratta di una grande occasione, soprattutto per farsi conoscere anche sotto un altro aspetto da lui molto amato, quello della cucina. Chissà se anche qui riuscirà a conquistare il pubblico, come al GF VIP.

The post Nuovo programma televisivo per Barù, arriva l’ufficialità: gareggerà contro i vip appeared first on Ck12 Giornale.