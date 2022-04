“non-mi-prendere-in-giro!”:-giulia-stabile-si-scatena,-svela-un-retroscena-mai-raccontato-prima

La talentuosa ballerina Giulia Stabile rilascia una sorprendente confessione: le emozionanti dichiarazioni su Instagram commuovono i fan.

Abbiamo imparato a conoscere la ballerina Giulia Stabile seguendo fedelmente i suoi passi di danza. La giovane ed estrosa performer di “Amici“, infatti, si è fatta conoscere nella fucina di talenti di Mediaset, e, sotto la guida di Veronica Peparini, ha conquistato un’emozionante vittoria nella scorsa edizione del talent.

Ultimamente Giulia, ora arruolata nella squadra di professionisti di “Amici“, si è lasciata andare ad alcune considerazioni personali, incantando i fan con la sua carica umana ed emotiva.

Giulia Stabile fa luce sul suo passato: ecco che cosa desiderava la ballerina di “Amici”

L’eclettica performer si è ultimamente sbilanciata, dedicando una missiva affettuosa all’allieva, ormai fuori dai giochi, Carola Puddu. La ballerina l’aveva infatti annoverata tra i ringraziamenti in seguito all’eliminazione, professando gratitudine per il percorso svolto assieme. Giulia ha replicato pubblicamente: “Cucciolina, ho tanti bei ricordi in sala con te, è stato bello ma ora sarà altrettanto bello, devi continuare a spingere proprio come ti ho vista spingere a “Don’t cha”. Mi raccomando ‘chica mala’.“. L’incoraggiante messaggio ha ricevuto oltre 18mila like: il pubblico ha infatti apprezzato il gesto di solidarietà a fratellanza tra le due danzatrici.

Nelle ultime ore, inoltre, Giulia ha compilato una dedica emozionante riguardante i suoi sogni del passato: aspettative che con il tempo si sono incredibilmente concretizzate. Dopo anni di sforzi e di duro allenamento, ormai Giulia è una figura consolidata nel talent di Maria De Filippi. Su Instagram, la ballerina ha rievocato i suoi sogni infantili, e ha coinvolto nei ringraziamenti anche Stash dei The Kolors.

La dedica di Giulia a Stash dei The Kolors

La performer ha infatti scritto: “Nel 2015 vedo i The Kolors ad Amici dal salottino di casa e impazzisco per loro, inizio a pubblicare video di loro che cantano in puntata o dei loro videoclip sul mio profilo. A 12 anni chiedo come regalo di compleanno (moooolto insistentemente) il loro cd per metterlo in macchina ed ascoltarlo tutti i giorni nel tragitto verso danza. 7 anni dopo ho ballato per loro insieme agli altri ragazzi durante il mio primo anno da professionista, lavoriamo tanto e c’è poco tempo anche per realizzare queste piccole cose, ma nel momento in cui ci penso mi chiedo cosa avrebbe detto la piccola Giugiulola se avesse saputo che sarebbe successo tutto questo sicuramente avrebbe detto. ‘e dai non mi prendere in giro!‘“.

Stash, frontman della band e parte integrante del parterre di “Amici” ha prontamente risposto alla sua dedica con un commosso: “Tesoro“. Quali altri successi costelleranno la carriera della brillante Giulia?

