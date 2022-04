“lo-ha-preso-di-punta!”:-nicolas-vaporidis-scopre-un-nuovo-nemico,-la-situazione-sta-degenerando

Nuove avversità all’orizzonte per il naufrago Nicolas Vaporidis: dopo il riscatto pubblico, arriva puntuale la mazzata.

L’attore Nicolas Vaporidis si sta sicuramente rivelando uno dei protagonisti più interessanti dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“. Entrato in sordina, ha avuto in breve tempo pesanti scontri con opinionisti e compagni di avventura.

È infatti memorabile il suo confronto con Floriana Secondi, in cui la naufraga lo accusava di essere privilegiato dalla produzione, e di detenere effetti personali agli altri preclusi. In seguito, si è strappato le penne anche con Vladimir Luxuria, interpellando l’opinionista con un “Caro Luxuria” che ha scosso il mondo del politically correct. Vaporidis ha avuto in seguito modo di scusarsi, e la diatriba sembrava finalmente appianata: Luxuria gli aveva infatti concesso il pieno perdono, tributandogli inoltre nuova stima. Nelle ultime ore, però, i fan dell’attore temono per la sua longevità nel format di Mediaset: un prestigioso nemico sta avversando il suo percorso a Playa Acopiada.

Nicolas Vaporidis sotto fuoco incrociato: dopo Ilona, piovono ancora accuse

Durante il penultimo prime time, la conduttrice Ilary Blasi ha mandato in onda una clip in cui Nicolas Vaporidis criticava con toni accesi la compagna di avventura Ilona Staller. Durante un momento di confidenze con Edoardo Tavassi, infatti, aveva sentenziato che l’ex regina dell’erotismo battesse la fiacca sulla spiaggia onduregna. Ha inoltre argomentato che, durante la sua permanenza nel format, Ilona delegasse i lavori più gravosi e antipatici ai compagni, e rappresentasse perciò una sorta di “peso morto” per il resto del gruppo.

Ilona ha ovviamente reagito con stizzita contrarietà e, durante l’ultimo appuntamento con “L’Isola”, ha avuto modo di confrontarsi con l’attore prima delle eliminazioni rituali. L’ex icona si è dichiarata molto arrabbiata e delusa dalle dichiarazioni di Nicolas, e ne ha preteso le scuse in diretta. “Pentiti!“, l’ha esortato in tono semi-serio, e l’attore si è di conseguenza cosparso il capo di cenere. Le sue scuse, però, non hanno convinto Vladimir Luxuria, che l’ha tacciato di utilizzare una precisa strategia. Secondo l’opinionista, infatti, le accuse addotte da Nicolas nei confronti di Ilona sarebbero completamente fittizie. Maschererebbero infatti un velato timore nei confronti di una concorrente forte al televoto.

Luxuria perpetra nuovi attacchi nei confronti di Nicolas

Nonostante la supposizione di Luxuria si sia rivelata fallace – Ilona è stata infatti clamorosamente sconfitta al televoto dalla new-entry Edoardo Tavassi -, nel pubblico sussiste la convinzione che gli attacchi dell’opinionista abbiano una matrice ben precisa. Ora che finalmente il pubblico sembra aver rivalutato lo schivo attore romano, Vladimir sembra serbare ancora il dente avvelenato dopo il battibecco del passato. Gli utenti in rete, di conseguenza, temono un cedimento improvviso da parte dell’attore.

Lo ha preso di punta in questa puntata e non solo… — catalina (@catalina7212) April 25, 2022

Nicolas Vaporidis deciderà di tenere duro, nonostante i ripetuti attacchi? Lo scopriremo durante i prossimi prime time!

