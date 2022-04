“La prima volta? Con mia cugina”. Confessione-choc del vip, gelo su Italia 1: sesso, chi vuota il sacco | Guarda

Choc a La pupa e il secchione, il programma condotto da Barbara D’Urso su Italia 1. Le parole di Francesco Chiofalo, sempre più protagonista del format, fanno infatti molto discutere. Insomma, fanno rumore e destano stupore.

Già, perché il personal trailer e influencer, che ha fatto centro nel cuore di Drusilla Gucci, è finito nel mirino di una feroce polemica per una rivelazione sconcertante: la sua prima volta – si parla ovviamente di sesso – è stata con sua cugina.

“L’ho fatto con mia cugina“, ha detto come se nulla fosse il 33enne di Roma. Lui, aggiunge, aveva 15 anni ed era in vacanza con gli zii in sicilia. La confessione è arrivata in una clip in cui tutti i concorrenti hanno parlato della loro prima volta. Tutti stupiti, Soleil Sorge in particolare.

Dunque, Chiofalo parla anche del suo primo bacio: “Facevo la seconda media e c’era questa ragazza più grande d’età e d’improvviso mi sento delle labbra che mi toccano la bocca, non capii cosa significava e scappai”. Quindi, i chiarimenti sulla sua prima volta: “Ci tengo a precisare una cosa: era una cugina di terzo grado, che a mio avviso non andrebbero neanche chiamate cugine…”, ha concluso nello stupore assoluto.