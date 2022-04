Incredibile Ilaria D’Amico: è tutto vero, il ritorno di fiamma lascia a bocca aperta

La giornalista è pronta a tornare. Ilaria d’Amico, ecco il colpo che nessuno si sarebbe mai aspettato: vogliono proprio lei

Nota soprattutto per il suo ruolo di giornalista sportiva, tra il 2018 e il 2020 si è dedicata al mondo del calcio con gli speciali sulle partite della Champions League. Dopo questa esperienza, però, Ilaria D’Amico ha voluto allontanarsi dal mondo sportivo definendo conclusa questa bella parentesi della sua carriera. Ammettendo di volere anche dedicare del tempo alla propria famiglia, la giornalista si è quindi parzialmente allontanata dagli schermi.

Nelle ultime ore, però, per lei sembra essere arrivato il momento del grande ritorno di fiamma. Per la compagna di Gigi Buffon, infatti, sta per cambiare tutto: ecco chi la vuole.

Ilaria d’Amico torna in Rai: dove la vedremo

La sua carriera televisiva inizia nel 1997, quando Renzo Arbore l’ha voluta per “La giostra del gol”, trasmissione calcistica per gli italiani all’estero. Da quel momento, Ilaria d’Amico non si è più fermata, soprattutto nel mondo sportivo. Nel 1998 ha seguito lo speciale relativo ai mondiali e nel 2000 quello sugli europei. Per lei, poi, inizia la vita televisiva in Rai. Nel 2001 inizia con “Cominciamo bene Estate” e, di anno in anno, si fa conoscere sempre di più. Negli anni 2010 sbarca quindi su Sky e, fino al 2018, si dedica a programmi sul calcio e sullo sport.

Se è in Rai che ha iniziato, è qui che ha sempre voluto tornare. Nel 2021, a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1, la stessa aveva detto che prima o poi avrebbe rivissuto la Rai da protagonista e questo sembra che stia per succedere. Secondo alcune indiscrezioni di Giuseppe Candela per Dagospia, Ilaria D’Amico sarebbe fortemente voluta per un talk show informativo su Rai2.

Anche grazie al manager Beppe Caschetto, che si sta dando molto da fare, sembra che tra Viale Mazzini e Ilaria D’Amico ci siano già state le prime telefonate. L’idea è quella di un programma informativo ma non solo su questioni politiche, sulla falsa riga di Carta Bianca: l’idea è di spaziare in lungo e in largo tra gli argomenti.

Con Ilaria d’Amico, sembra che anche un’altra giornalista e conduttrice sia pronta a fare il suo ritorno in Rai. Si tratta di Elisa Isoardi, che sembra vicina alla domenica mattina di Rai2. Per ora non c’è nessuna conferma, né per Elisa Isoardi né per Ilaria D’Amico. Le due, però, sono la valida prova del fatto che il secondo canale della Rai stia cercando una nuova strada.

