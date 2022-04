“il-terrore-negli-occhi”:-stefano-de-martino-raggelato-in-studio,-gli-fanno-uno-scherzo-crudele

Durante la puntata di Amici21, Stefano de Martino ha vissuto un momento di vero panico. Il passato è tornato a farsi sentire: ecco cos’è successo

È uno dei giudici di Amici21, di fianco a Stash e ad Emanuele Filiberto. Stefano de Martino, ex ballerino ed ex professionista del talent show di Maria de Filippi, è tornato su Canale5 dopo le esperienze su Rai2. Con i due colleghi, siede di fronte ai cantanti e ai ballerini già dalla scorsa edizione, giudicando le loro esibizioni di puntata in puntata.

Durante la puntata andata in onda sabato 23 aprile, Stefano de Martino ha subito un duro colpo. Il momento è stato topico e nessuno si sarebbe aspettato quella reazione: ecco cos’è successo.

Stefano de Martino senza parole, il passato ritorna

Il serale di Amici21 sta proseguendo nella sua corsa verso la finale. Ormai i ragazzi rimasti sono tra i migliori dell’edizione e, di puntata in puntata, provano a resistere per cercare di ottenere la finale. Ad essere eliminato, sabato 23 aprile, è stato LDA. Il figlio d’arte ha avuto la peggio nello scontro con il ballerino Nunzio, che è riuscito a scampare a un altro ballottaggio.

La puntata si è caratterizzata per grandi scontri e guanti di sfida. Uno dei più chiacchierati è stato quello lanciato da Lorella Cuccarini sulla canzone “Se piovesse il tuo nome” di Elisa. La coach, infatti, ha voluto che si sfidassero Sissi ed Alex della sua squadra contro Luigi ed LDA di quella di Rudy. A vincere sono stati i due ragazzi di Lorella, ma la sfida ha creato non poche polemiche. Secondo molti, tra cui Stefano de Martino, Rudy avrebbe dovuto rifiutare questo guanto di sfida poiché evidentemente creato ad hoc per la coppia di cantanti di Lorella.

Successivamente, Rudy Zerbi ha provato a ribaltare la situazione e a riguadagnarsi il punto proponendo Luigi con “Bella senz’anima”. Di fronte a questa assegnazione, tutti non han potuto fare a meno di notare il terrore che si è palesato sul viso di Stefano. Probabilmente, l’assegnazione di Rudy ha riportato alla mente del ballerino il momento in cui Emma Marrone la cantò in studio, poco dopo aver scoperto il tradimento di Stefano con Belén:

Il pubblico ha subito notato il suo viso, segnato dallo stupore:

Sicuramente questa canzone risveglierà in lui sentimenti contrastanti, soprattutto ora che sembra che la sua storia con Belén sia ricominciata a gonfie vele.

