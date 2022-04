“È ciò che temevo”: contestazioni contro la scelta di Laura Pausini, si parte malissimo

Brutti momenti quelli che sta vivendo Laura Pausini. La cantante sta affrontando delle critiche riguardo alla sua scelta: ormai non si può tornare indietro

Per la cantante romagnola sono giorni di grande lavoro. Laura Pausini, cantante italiana che ha portato la nostra nazione e la nostra musica nel mondo, è in questo periodo a casa per un grande progetto. Con Mika e Alessandro Cattelan, infatti, tra poche settimane condurrà l’Eurovision Song Contest, il Festival musicale più ambito d’Europa.

Nelle ultime ore, però, sembra che qualcosa si stia incrinando. Per lei, infatti, sono arrivati pesantissimi commenti in merito a una scelta che ormai sembra essere definitiva. Manca poco, ma le cose non si mettono bene.

Laura Pausini, problemi in vista per l’Eurovision

La vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021 ha garantito all’Italia la possibilità di avere il Festival della canzone europea proprio nel suo territorio. La città che ha vinto questa occasione è Torino, che ospiterà l’Eurovision dal 10 al 14 maggio, per uno show incredibile e memorabile. Per molto tempo si è discusso sui nomi dei papabili conduttori di questa grande occasione e, pochi mesi fa, è arrivata la conferma. Al timone ci saranno Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini, testimoni dell’arte, della musica e dello show italiani nel mondo.

Nonostante nell’ultimo periodo si siano rincorse molte voci in merito a un brutto rapporto che sembra esserci tra Laura Pausini e Alessandro Cattelan, i due han sempre smentito tutte le voci. I preparativi sono in corso e in queste settimane i tre conduttori e la produzione stanno definendo gli ultimi dettagli. Lo show, infatti, deve essere impeccabile poiché sarà seguito da tutta Europa. A rappresentare l’Italia ci saranno Mamhood e Blanco, i vincitori del Festival di Sanremo 2022.

Nelle ultime ore, sembra che al centro del lavoro ci sia stata l’apertura dello show. Come per tutti i grandi eventi, anche per l’Eurovision il progetto è quello di un inizio spettacolare, che coinvolga tutti i telespettatori, da casa e in teatro. Pare che la produzione abbia pensato a un medley delle canzoni di Laura Pausini, proprio per celebrare la sua grandezza e la sua notorietà nel mondo. Il pubblico, però, non sta per niente apprezzando questa idea:

La p4us1n1 che apre la finale dell’Eurovision con un suo medley 😒 è proprio ciò che temevo, il motivo per il quale ho storto il naso dal primo momento in cui è stata annunciata come conduttrice. Il divismo che prevale sul ruolo marginale che il conduttore dell’ESC dovrebbe avere — GioCo (@Gio_Co2) April 27, 2022

Secondo molti, infatti, il rischio è quello di far emergere eccessivamente Laura Pausini e Mika, i due cantanti, per relegare Cattelan a un ruolo più marginale. Non ci resta che aspettare e seguire le serate dell’Eurovision, per vedere come i tre si relazioneranno tra di loro e con il pubblico.

The post “È ciò che temevo”: contestazioni contro la scelta di Laura Pausini, si parte malissimo appeared first on Ck12 Giornale.