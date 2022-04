Anna Pettinelli è stata smascherata: “Non è un’artista, ma…”. L’alunno l’ha demolita

Durante il daytime andato in onda martedì 26 aprile, Anna Pettinelli è stata letteralmente travolta da un concorrente. Durissime parole

Il serale di Amici21 si sta avviando verso la finale. Mancano pochissime puntate e si scoprirà il vincitore di questa nuova edizione, fatta da talento, carisma e sfide. Come sempre, però, per andare avanti serve anche riuscire a superare qualche scoglio, che spesso si materializza nel parere di qualche coach. Anna Pettinelli, in particolare, sta dando del filo da torcere a diversi cantanti.

Durante il daytime andato in onda martedì 27 aprile, un cantante della squadra di Lorella Cuccarini si è lasciato andare e ha detto parole molto pesanti riguardo alla coach. Ecco cos’è successo.

Anna Pettinelli lo sfida, ma lui non ci sta

Uno degli strumenti più usati dai coach è il guanto di sfida. Questo, mette a confronto un proprio cantante e ballerino con un elemento di un’altra squadra. La coreografia o il brano sono scelti da chi propone il guanto e, di conseguenza, sono pensati e spesso cuciti ad hoc sul concorrente che si vuole far risaltare. Durante il daytime andato in onda martedì 26 aprile, Anna Pettinelli ha proposto un guanto di sfida che contrappone Albe, da un lato, e Alex, Sissi e Luigi dall’altro.

Il suo cantante, Albe, è spesso da lei esaltato per la sua capacità di scrittura, qualità che invece non riconosce negli altri tre cantanti rimasti in gara. Per questo motivo, Anna Pettinelli ha proposto loro di riscrivere completamente “Tutto il resto è noia” di Franco Califano mantenendo intatto solo il ritornello. Il testo da loro aggiunto, secondo il compito dato dalla Pettinelli, deve parlare di loro stessi. Secondo la lettera scritta dalla coach, infatti, un artista completo sa anche riscrivere una canzone già nota.

Alex, Sissi e Luigi si sono subito preoccupati per questa assegnazione. Se Sissi ha chiaramente detto di non sentirsi affatto capace di eseguire un compito del genere, Alex ha invece espresso perplessità più profonde. “Un artista scrive secondo la propria ispirazione” ha subito detto. “Se gli viene detto di cosa deve scrivere, allora non è un artista, ma un ragazzo/a che fa un compitino“. Il pubblico ha subito apprezzato le sue parole:

“un artista che si rispetti sa scrivere quello che sente, non quello che gli viene detto di scrivere”

ALEX CONOSCE SOLO LA LINGUA DELLA VERITÀ MIO DIO QUANTO AMO QUEST’UOMO#Amici21 pic.twitter.com/H9HMaNjwFl — Desi; 🌻 (@heyiamdesi) April 26, 2022

Durante il daytime andato in onda martedì, non è stata fatta vedere la reazione della coach Anna Pettinelli di fronte a questo commento. Chissà come l’avrà presa: si prevedono dure litigate.

