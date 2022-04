Amici21 | allievo sconvolto, proposta della vita: “Lo farà davanti al Papa!”

Per un allievo di Amici21 è arrivata una proposta che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro. C’è di mezzo un’esibizione davanti al Papa: ecco chi sarà

Il talent show di Maria de Filippi è una rampa di lancio che non ha eguali, per cantanti e ballerini. Per questi secondi, soprattutto, riuscire ad emergere e a farsi vedere è fondamentale per provare ad accaparrarsi qualche contratto di lavoro in qualche teatro. Se nel canto è più facile farsi conoscere, per il ballo è necessario invece che qualcuno noti il talento del ballerino e che lo scritturi per qualche parte.

Per un noto volto di Amici21, sembra che sia arrivata una proposta senza precedenti. La sua carriera e la sua vita stanno per essere travolte: ballerà davanti al Papa.

Amici21, un ballerino è stato scelto: davanti al Papa

Uno dei ballerini più discussi di questa edizione è sicuramente Christian Stefanelli. Il diciannovenne bergamasco è entrato nella scuola di Amici21 all’inizio del programma, nella squadra di Raimondo Todaro. Il coach è sempre stato fortemente convinto della sua bravura, tanto da portarlo con sé al serale. Nel corso dei mesi, però, le altre due insegnanti non hanno mai espresso grande apprezzamento per lui. Se Alessandra Celentano è nota per i suoi giudizi duri e pesanti, neanche Veronica Peparini ha allietato il giudizio su Christian, definendolo “non bravo neanche nel suo“.

Nonostante questo, però, Christian ha resistito e ha tutelato il suo posto con le unghie e con i denti, uscendo poco prima della metà del serale. Una volta fuori dal programma, l’allievo di Amici21 ha iniziato a guardarsi in giro per trovare nuove opportunità. Il ballerino nel corso dei mesi si è conquistato un vastissimo fan club, fatto di ragazze e ragazzi che lo venerano e lo sostengono sempre. Ed è proprio dal suo fan club che, nelle ultime ore, è arrivata una conferma incredibile. Insieme ad altri ballerini, Christian è stato scelto per ballare davanti a Papa Francesco.

Non si hanno ancora molti dettagli sull’evento. Alcuni commenti parlano di un evento di Federprofessional, che celebrerà proprio in Città del Vaticano i suoi 20 anni di attività. Per scoprire dei dettagli in più in merito a questo evento che vede coinvolto il ballerino di Amici21, non ci resta che seguirlo sui social per aspettare suoi aggiornamenti.

The post Amici21 | allievo sconvolto, proposta della vita: “Lo farà davanti al Papa!” appeared first on Ck12 Giornale.