spalle-rigide,-cervicale-e-mal-di-testa:-per-non-usare-farmaci-ti-basta-questo-semplice-rimedio

L’indolenzimento a spalle e cervicale è una cattiva compagnia: con un rimedio fai-da-te possiamo dire addio ai farmaci dedicati.

Uno stile di vita sedentario, posture scorrette e anche l’avanzare dell’età sono i principali fattori responsabili dei dolori cervicali e della parte superiore della schiena. Tale sintomatologia può rivelarsi invalidante: anche compiere i gesti più semplici può rivelarsi complicato e doloroso, e la sensazione di malessere ci spinge a ricorrere a rimedi farmaceutici.

Ogni farmaco, però, serba una lista di effetti indesiderati più o meno insidiosi: prima di ingerire pillole e compresse, date un’occhiata a questo rimedio casalingo: è completamente naturale, economico, e i risultati vi stupiranno.

Sale grosso: ecco il segreto per lenire il dolore alla cervicale e l’indolenzimento alle spalle

Il rimedio per eccellenza per sciogliere il dolore cervicale si trova all’interno della nostra dispensa. Si tratta dell’onnipresente sale grosso, ampiamente utilizzato in ogni ambito della tradizione culinaria mediterranea. A differenza dell’acqua calda, che offre un sollievo fugace e momentaneo, il sale è in grado di scaldare le zone interessate ad una temperatura maggiore, svolgendo un effetto più prolungato nel tempo. Sviluppa inoltre un calore secco, in grado di assorbire l’umidità in eccesso dalle zone doloranti. Bando quindi ad antinfiammatori e antidolorifici: ecco come sfruttare al meglio questa preziosa e vantaggiosa risorsa!

Ci basterà prendere 1 kg di sale grosso, e versarlo all’interno di una padella, possibilmente antiaderente. Dopo aver acceso la fiamma, dovremo lasciare il sale nella pentola, almeno finché non comincerà a scoppiettare. A tal punto, basterà versare con attenzione il sale in un sacchetto o contenitore di doppia flanella (o comunque intessuto con una stoffa spessa), e annodarne le estremità. Dopo aver compiuto questa operazione, sarà sufficiente applicare l’impacco di sale caldo sulle parti doloranti, e noterete benefici immediati. Il dolore diminuirà in breve tempo, e la sensazione di calore agevolerà il rilassamento muscolare.

Non solo: le applicazioni di sale grosso hanno effetti benefici anche in caso di tosse: basterà porlo sul torace finché la zona non sarà completamente irrorata di calore. È inoltre un rimedio naturale eccellente in caso di reumatismi agli arti, dolori muscolari e torcicollo.

Altri rimedi completamente naturali

Anche i noccioli di ciliegio, raccolti in sacchettini di stoffa, e i semi di lavanda svolgono un’azione analoga: essi possono essere reperiti in erboristeria. Sarà sufficiente riscaldarli dentro al microonde, dopo averli opportunamente tamponati con acqua, e poi sistemarli su spalle e cervicale. Il sale grosso, però, rimane la risorsa più comoda ed economica per lenire i dolori di spalle e collo: provare per credere!

