“Quanta cattiveria!”: accanimento contro Lulù Selassiè, nemica la perseguita dopo la rottura [VIDEO]

Nessuna tregua per Lulù Selassiè: dopo l’annuncio della separazione, una storica nemica infierisce su di lei.

A volte i rumors si rivelano completamente fondati: è quanto successo allo love-story tra la Princess Lulù Selassiè ed il nuotatore Manuel Bortuzzo. Nelle ultime settimane si era vociferato parecchio circa una presunta crisi tra i due, e circolavano parecchie indiscrezioni riguardo una faida familiare a cielo aperto.

Il padre e il fratello dell’atleta, infatti, avrebbero avversato senza mezzi termini la relazione sorta all’interno del “GF Vip“, e tale presa di pozione avrebbe indebolito la coppia, già pressata dall’attenzione mediatica. Dopo alcune mosse sospette sui social, è arrivato il comunicato ufficiale: una storica nemica di Lulù ha colto la palla al balzo per colpire la Princess proprio in questo cruciale momento.

Lulù Selassiè conferma la rottura: Maria Monsè le dedica un commento al vetriolo

L’iconica Lulù è nelle ultime ore scomparsa dalle storie in evidenza del fidanzato, e successivamente il nuotatore stesso ha pubblicato un clamoroso ma prevedibile annuncio su Instagram. Manuel ha infatti dichiarato: “In questo mese, al termine del GF Vip, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto e amato me e Lulù ed hanno creduto in noi. Purtroppo quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale“.

La stessa Lulù ha confermato le parole dell’ormai ex fidanzato, dedicando ai follower una contrita ma pacata diretta sullo stesso social. Ecco le sue parole al riguardo:

Lulù che comunica la fine della loro relazione, io non ci credo🤔#fairylu pic.twitter.com/EhsFtK9HZO — Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) April 25, 2022

Mentre i numerosi fan della Princess si sono stretti attorno a lei per consolarla, una storica rivale le ha dedicato un velenoso commento su Instagram. Maria Monsè, reduce da pesanti zuffe verbali con Lulù all’interno del reality, ha focalizzato la sua attenzione sul linguaggio corporeo della giovane gieffina, e ne ha messo in dubbio la sincerità e buonafede. La soubrette ha infatti commentato: “Da notare come si giustifica e pensa a sistemarsi i capelli…“.

maria monse ormai è ossessionata da lulu,quanta cattiveria pic.twitter.com/suul7TKx63 — 𝕚𝕟𝕔𝕠𝕖𝕣𝕖𝕟𝕥𝕖(caiman)🪐 (@martinaaah_) April 25, 2022

Un utente di Twitter replica piccato: “Maria Monsè ormai è ossessionata da Lulù, quanta cattiveria!“. Dopo l’annuncio della rottura, si è comprensibilmente creata una bolla di protezione attorno all’irrequieta e sensibile Princess, e i fan si dichiarano pronti a sostenerla e incoraggiarla. Lulù sceglierà di replicare alle provocazioni di Maria Monsè, oppure passerà oltre, ignorando la frecciatina?

