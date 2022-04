Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 27 aprile. Ecco per chi è tempo di novità. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – In amore cercate di trovare il coraggio per andare oltre i vostri limiti. Nel lavoro impegnatevi sempre al massimo così da raggiungere gli obiettivi che vi siete imposti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Per l’amore è un periodo un po’ duro ma stringete i denti perché le buone notizie stanno arrivando. Nel lavoro invece le cose col tempo si stanno sistemando.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Preparate i fazzoletti perché avrete un sacco di emozioni amorose. I vostri dubbi verranno sciolti. A lavoro è un periodo stressante ma che porterà tante soddisfazioni.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – L’amore vi riserverà tantissime emozioni portandovi una felicità inaspettata. A lavoro avrete alcuni problemi ma in linea di massima risolvibili.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Per l’amore sono giorni un po’ tosti ma siete abbastanza forti per superarli. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto e seguitelo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – In amore si dovrebbe avere più fretta di costruire qualcosa di solido. A lavoro bisogna tenere stretto tutto quello che si è costruito.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In amore le cose potrebbero andare meglio ma per ora non c’è male. Ci sono delle situazioni difficili ma bisogna andare avanti. L’attività lavorativa andrà sempre meglio.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Avrete sempre più voglia di qualcuno al vostro fianco. Nel lavoro ci saranno un po’ di pensieri.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Nell’amore avrete dei rapporti che non riuscirete a capire e che non dureranno poi così tanto. A lavoro dovrete essere concentrato più che mai.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Nell’amore sarete soddisfatti ma a volte sentirete che non è abbastanza. Provateci sempre. A lavoro è importante credere in quel che si fa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – In amore basta pensare troppo. La tenacia e il coraggio potrebbero premiare il lavoro.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Ci sono rapporti d’amore da risolvere o da chiudere. Nel lavoro cercare di avere sempre di più è la cosa migliore.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

