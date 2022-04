Oroscopo dell’amore: seduzione e novità per coppie e single. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – Non avete idea di quello che potrebbe accadere nelle prossime giornate, ma almeno una idea potete farvela. Non siate troppo avventati sulle vostre decisioni, anche perché non è detto che quello che al momento non è giusto, non lo sarà per sempre.

Le coppie potranno e dovranno avere il beneficio del dubbio qualsiasi cosa accada, soprattutto se si è all’inizio di una relazione, in quanto non tutti sono abituati a vivere in due, quindi qualche errore è ammissibile.

I single non dovrebbero cercare altrove se hanno già abbastanza girato e rigirato. Dovrebbero piuttosto provare a modificare il proprio punto di vista, giusto per non restare proprio all’asciutto.

Toro – Anche quando le persone vi sono vicino non perdete occasione di ricordare loro quanto vi siano mancate. Ciò è bello sotto un certo punto di vista ma molto meno dal punto di vista di chi vi ascolta in continuazione.

Le coppie dovranno quindi evitare di recriminare o anche di fare allusioni, ma soprattutto bisognerà cercare il modo ed il tempo per stare insieme a condividere qualcosa, che possibilimente non dovrà essere un hobby personale.

I single potrebbero pensare cose strane di coloro che li chiameranno per un drink e poi non si faranno più sentire, ma la risposta potrebbe essere molto più semplice di quella che si crede.

Gemelli – Le vostre attuali intenzioni nei riguardi delle persone che vi sono vicino non sono delle più onorevoli, nel senso che non avete molta attenzione per i loro sentimenti, ma molta per i vostri, che per voi devono essere più importanti. Le coppie dunque si accuseranno un po’ di egoismo a vicenda e questo di certo non giova alcun rapporto anzi, non fa altro che peggiorarlo. Bisognerà smetterla presto, altrimenti niente di buono per il futuro. I single non hanno la minima intenzione di prendere più sul serio un appuntamento rispetto ad un altro e questo non è il miglior modo per iniziare qualcosa se si hanno dei reali sentimenti. A quale scopo?

Cancro – Occhio per occhio e dente per dente in guerra e in amore. Non è proprio il vostro motto per fortuna, quindi continuate a mantenervi sempre su questa linea di pensiero e non troverete sorprese!

Le coppie dovranno fare i conti con un po’ di stanchezza, ma chi non ne ha. Bisogna essere comprensivi e soprattutto bisogna cercare di prendere le parti del partner di fronte agli altri invece di demoralizzarlo.

I single potrebbero ottenere un buon appuntamento con una persona di classe, elegante e ben educata, ma lla fine potrebbe non rivelarsi la persona che si credeva di incontrare. Ciò capita a chi procede per stereotipi.

Leone – Nessuno deve esservi di intralcio quando parlate di amore, per questo in settimana sarete piuttosto scontrosi con chi si vorrà intromettere e si mostrerà alquanto insensibile al vostro amore.

Le coppie hanno già dato con i problemi quindi per queste giornate si procederà soltanto a grandi passi verso un futuro sereno e limpido. Finalmente vi potrete godere un po’ di compagnia l’un l’altro.

I single non hanno grandi pretese e per questa grande umiltà verranno ripagati con delle giornate davvero divertenti e coinvolgenti, come non si provavano da tempo. Chissà che scocchi l’amore!

Vergine – Le vostre remore in passato saranno anche state fondate, ma questo non vuol dire che la situazione si ripeterà all’infinito. Ogni storia d’amore è a sè, a meno che non siate voi a farle diventare tutte uguali.

Le coppie potrebbero avere maggiore stima l’un l’altro, in fondo è su questo che si basa un rapporto, sarebbe deludente scoprire il contrario, sia per voi che per loro, anche perché non avrebbe senso andare avanti.

I single dovrebbero chiedersi che cosa sarebbero in grado di fare nel momento in cui qualcuno dovesse chiedere loro di uscire, ovvero se cederebbero oppure terrebbero fede alla propria condizione, presa ormai come una missione.

Bilancia – Spesso andate a prendere il pelo nell’uovo per giudicare o litigare con le persone, ma questo non è proprio il momento giusto per farlo, soprattutto perché ferireste qualcuno che non ha alcuna colpa in tutto ciò.

Le coppie potrebbero uscire più spesso, ma dovrebbero incontrare altra gente e non restare chiusi nel proprio mondo, altrimenti non acquisirebbero alcuna nozione nuova di come ci si comporta.

I single dovranno darsi un po’ una svegliata, a meno che non si sia già deciso di trascorrere la propria vita da soli, senza le gioie dell’amore e senza i suoi dolori, perché ce ne sono, ma spesso sopportabili!

Scorpione – I vostri nuovi propositi per la settimana sembrano essere davvero ottimi, peccano che già dall’inizio inizierete a fare qualcosa che non li rispetterà affatto e che anzi, macchierà il vostro curriculum amoroso!

Le coppie si dovranno guardare bene dalla propria vena creativa, perché ad essere troppo avventurosi o troppo imprevedibili non si sa mai che cosa ne possa venire fuori e soprattutto, come possa reagire il partner.

I single hanno, fino a questo momento, parecchio lavoro arretrato, quindi faranno bene a concentrarsi su questo e poco sulle vicende amorose perché non farebbero altro che complicarle.

Sagittario – Ogni tanto anche voi avete i vostri momenti di solitudine, nei quali volete restare soli e non parlare con nessuno, quindi non siete obbligati a fare qualcosa che non vi va anzi, dovrebbero capirlo e lasciarvi in pace.

Le coppie vivranno un pochino lentamente questa storia, proprio per via di un umore non troppo sereno. Capita e capiterà ancora, quindi meglio abituarcisi e cercare di superarlo in tranquillità.

I single non avranno molta voglia di fare baldoria o di sembrare allegri e spensierati, tanto meno di mostrarsi per quello che non sono. Chi vi ama vi seguirà lo stesso, se lo vorrete.

Capricorno – Avete nuove speranze che colmano il vostro cuore, quindi dovreste assumere un atteggiamento positivo e non uno negativo che potrebbe portarvi a commettere qualche errore di valutazione.

Le coppie inizieranno tardi a prendersi delle rivincite con il destino e questo potrebbe non agevolare coloro che hanno già qualche difficoltà nel portare avanti il proprio rapporto e le proprie idee.

I single non vorranno essere troppo apprensivi nei primi appuntamenti, ma di certo non significa che non ne soffriranno comunque se qualcuno li prenderà in giro o sembrerà comportarsi così.

Acquario – La vostra visione della vita è chiara a tutti, ma non tutti possono condividerla e non ve ne potete avere a male. Ognuno deve poterla pensare come vuole, altrimenti rasentereste l’intolleranza!

Le coppie dovranno essere più pazienti e più disponibili, per gli stessi concetti di cui sopra, ma questo non significa farsi mettere i piedi in testa anzi, bisognerà sempre cercare di mantenere il giusto equilibrio.

I single non hanno molto da fare se non perdere il proprio tempo a chiedersi perché e per come non si abbia un partner. Se non lo si ha è per scelta personale di solito!

Pesci – I vostri obiettivi sono ben altri rispetto a quello che vorreste far credere a certe persone, per questo non vi comportate più in modo spontaneo, ma i vostri rapporti ne verranno di certo pregiudicati.

Le coppie non hanno alcun motivo per credere che le cose vadano male, eppure non sempre si riuscirà a prendere la giusta decisione per essere felici e vivere serenamente anche senza grandi avventure.

I single hanno già qualche perplessità a proposito di una persona con la quale stanno instaurando un certo tipo di rapporto, quindi non si partirà esattamente con il piede giusto.

