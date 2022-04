Oroscopo Branko di mercoledì 27 aprile: segnali positivi in amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Oggi la giornata è un po’ sottotono: hai tante cose per la testa e non riesci a gestire tutto come vorresti.

Toro – Sei un po’ stanco ma alla stesso tempo felice per i risultati che stai ottenendo sul lavoro, cerca però di non strafare!

Gemelli – Hai una marcia in più oggi: gli altri ti guarderanno per capire qual è il tuo segreto e questo accrescerà la tua autostima.

Cancro – Oggi sei un po’ stanco, gli impegni lavorativi ti fagocitano ma sei anche molto soddisfatto di stesso.

Leone – La tua determinazione paga! In questa giornata però non dare spazio a inutili polemiche, potresti pentirtene.

Vergine – Oggi sei decisamente a tuo agio: gli altri noteranno il tuo benestare e saranno attratti dalla tua compagnia.

Bilancia – Sei una persona pacata fino a quando non mettono a dura prova la tua pazienza. Prima di rispondere conta fino a 10.

Scorpione – Il periodo è decisamente a tuo favore, hai delle buone intuizioni ma attenzione a non tirare troppo la corda.

Sagittario – Oggi la giornata ti vede protagonista: gli altri apprezzeranno il tuo modo di fare e il tuo ne gioverà.

Capricorno – Oggi sei sereno, le preoccupazioni dei giorni passati sembrano lontane e sei pronto per ricominciare.

Acquario – Oggi sei un po’ stanco, dopo il lavoro concediti una pausa: quattro chiacchiere con un amico o un bel libro potrebbero fare al caso tuo.

Pesci – Le cose stanno gradualmente tornando al loro posto, non farti prendere dall’agitazione e credi in te stesso.

